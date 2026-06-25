¡Héroes mexicanos! Topos alistan salida de rescatistas y acopio para apoyar a Venezuela

Luego de las autoridades anunciaron más de 230 muertos después de los terremotos en Venezuela, este jueves el Gobierno de México informó que enviarán un equipo de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de Salud hacia el país afectado.

El equipo evaluará la situación sobre el terreno junto con las autoridades venezolanas antes de determinar qué personal adicional sería necesario.

México se encuentra entre varias naciones latinoamericanas que han movilizado recursos de emergencia en respuesta a los sismos, cuyo epicentro se localizó en Maiquetía y cuyos temblores se sintieron en Caracas y las regiones circundantes.

🇻🇪 Acopio para Venezuela



Recibimos agua, alimentos no perecederos, artículos de higiene y equipo para rescatistas.



📍 Magistrados 75, Amp. El Sifón, Iztapalapa

🗺️ https://t.co/5ZGDtPFbRc

Dona y comparte. 🤝 #AyudaVenezuelahttps://t.co/gVXiuOsVgO pic.twitter.com/g25yFtaA74 — Topos® México (@topos) June 26, 2026

Lanzan acopio para apoyar a Venezuela

Tras el comunicado de las autoridades, los Topos dieron a conocer que abrieron un centro de acopio para la población y para los rescatistas a fin de que acudan al llamado de ayuda.

Para los damnificados se solicitan los siguientes productos:

Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Repelentes de insectos

Protector solar

Toallas sanitarias

Jabón

Alcohol

Gasas

Vendas

Y los siguientes alimentos:

Leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

¿Qué harán los topos en Venezuela?

A su llegada a Venezuela, los Topos se pondrán bajo las órdenes de los centros de mando locales como lo han hecho en otros desastres.

Esto conlleva que sean autoridades venezolanas indiquen en qué zonas se requieren el trabajo de los especialistas en rescates por terremotos.

¿Cómo surgieron los Topos en México?

Es importante recordar que los llamados Topos nacieron tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985 donde cientos de mexicanos quedaron bajo los escombros.

Se formó un grupo de voluntarios para ejercer acciones de búsqueda y rescate de víctimas; ganaron ese nombre debido a que entraban entre los escombros de los edificios que se había derrumbado.

Fue en febrero de 1986 se constituyó legalmente la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.

Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.