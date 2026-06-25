Suman 164 muertos y más de 900 heridos tras terremotos en Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que ya suman 164 muertos y 971 personas heridas tras los dos terremotos que sacudieron la capital Caracas durante la tarde del miércoles 24 de junio.

Durante una entrevista con un canal estatal la mañana del jueves 25 de junio, la mandataria confirmó que ya van 30 réplicas de los sismos.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es de 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde”, refirió.

Presidenta (E) Delcy Rodríguez mantiene contacto directo con autoridades de La Guaira: Ofreció importantes declaraciones este jueves 25 de junio pic.twitter.com/RmIZ3WjluR — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 25, 2026

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Venezuela conforma un fondo de 200 millones de dólares tras terremotos

Asimismo, refirió que se conformó un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, a la par de continuar con las labores de búsqueda entre los escombros.

“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional que nos permitirá reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, puntualizó.

Declaran zona de desastre natura en Venezuela tras los terremotos

Delcy Rodríguez recordó que desde el pasado miércoles el estado de La Guaira y Caracas fueron declarados zonas de desastre natural, debido a la cantidad de edificios que colapsaron por los movimientos telúricos.

En específico La Guaira fue la localidad más afectada, misma que se ubica al norte del país sudamericano y es costero.

La tragedia fue mayor debido a que muchos venezolanos se encontraban en casa por un día festivo, en el que se conmemoró un victoria militar en 1821 donde se aseguró la independencia de España.

Terremotos sorprenden a Venezuela el miércoles 24 de junio

La tarde del miércoles 24 de junio el caribe venezolano fue sorprendido con dos terremotos, con apenas 39 segundos de diferencia, de 7.2 y 7.5 de magnitud, respectivamente, los cuales causaron el colapso de estructuras.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos movimientos telúricos conformaron un “doblete sísmico”; asimismo, se emitió una amenaza de tsunami par alas cosas de Puerto Rico, así como las Islas Vírgenes de EUA y Británicas.

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