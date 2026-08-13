Incendio de Niebla sigue fuera de control; hay alerta por su avance al este de España

El incendio de Niebla en la provincia española de Huelva continua activo y ya afectó alrededor 31 mil hectáreas, mientras los equipos de emergencia comienzan a lograr avances en algunas zonas, aunque mantienen la preocupación por la expansión del fuego hacia el este de España.

Este incendio forestal, que comenzó el pasado 6 de agosto, obligó a despegar una operativo de extinción, admás de realizar evacuaciones preventivas en distintas localidades de Huelva y Sevilla. La emergencia ya provocó el desplazamiento de más de 700 personas y mantiene varias carreteras cerradas.

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Incendio en Niebla sigue fuera de control: fuego consume 31 mil hectáreas y amenaza con avanzar Alarma en Huelva por incendio de Niebla: 31 mil hectáreas afectadas y un frente que preocupa a las autoridades (Mikel Konate/REUTERS)





¿En qué zonas de logró controlar el incendio de Niebla?

Las condiciones meteorológicas en los últimas horas permitieron que los equipos trabajen con mayor eficiencia en el flanco norte, donde los efectivos utilizan maquinaria pesada, líneas de agua y herramientas para construir las áreas donde ya se logró frenar la propagación.

Sin embargo, el incendio mantiene varios frentes activos, por lo que las autoridades continúan considerando una situación de elevada complejidad.

DIVULGACIÓN | ¿Cuáles son las claves del #IFNiebla? Alejandro Molina, director del #COP de #Málaga, con 18 campañas de experiencia en incendios forestales, nos cuenta alguna de ellas... pic.twitter.com/B7XRTUNsN3 — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 13, 2026





Incendio de Niebla avanza hacia el este de España

El principal foco de atención de este tipo de incendios forestales se encuentra en el avance del fuego hacia este, particularmente en dirección a zonas forestales de Huelva y hacia la provincia de Sevilla.

La combinación de vegetaciíon seca, altas temperaturas, baja humedad y condiciones cambiantes del viento, dificulta las labores de extinción y puede favorecer reactivaciones o nuevos focos.

🔥 Impresionante el esfuerzo, una noche más, de la @UMEgob tanto en el #IFPeñasDeRiglos, en #Huesca, como en el #IFNiebla, en Huelva.



👨‍🚒 Misiones, entre otras, de perimetración, ataque directo con agua, reconociminto con dron aéreo, vigilancia y extinción de focos secundarios. pic.twitter.com/bKSz4eJXgG — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 13, 2026

Mientras continúan las labores para contener y sofocar las llamas, as autoridades locales mantienen las medidas preventivas para proteger a la población y recomiendan, respetar las restricciones de acceso a las zonas afectadas.

El incendio de Niebla vuelve a mostrar la enorme dificultad de combatir grandes fuegos en condiciones extremas; y tu, ¿cuánto tiempo crees que podría tomar recuperar las zona devastadas por las llamas? Comentanos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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