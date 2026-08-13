Desarticulan red de matrimonios falsos para obtener la Green Card; así operaba

El Departamento de Justicia imputó a 11 personas por una trama que organizó unos mil matrimonios falsos para permitir que, en su mayoría, ciudadanos chinos obtuvieran la residencia permanente en Estados Unidos, también conocida como Green Card.

Los ciudadanos estadounidenses recibían pagos de hasta 30 mil dólares para contraer matrimonios falsos con inmigrantes que buscaban el estatus de residente permanente legal, como parte del plan organizado desde Nueva York. Los acusados cobraban hasta 100 mil por cada tarjeta de residencia permanente, lo que generó decenas de millones de dólares a lo largo del plan, que se extendió durante una década, de acuerdo con las autoridades.

Este Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todos los ámbitos, incluso en nuestro sistema de inmigración. Las personas arrestadas hoy presuntamente orquestaron elaborados planes para obtener ilegalmente la ciudadanía para extranjeros mediante matrimonios fraudulentos. Esquemas como este son una ofensa deliberada a Estados Unidos y a nuestras leyes, y no serán tolerados bajo la Administración Trump. Este Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todos los ámbitos, incluso en nuestro sistema de inmigración. Las personas arrestadas hoy presuntamente orquestaron elaborados planes para obtener ilegalmente la ciudadanía para extranjeros mediante matrimonios fraudulentos. Esquemas como este son una ofensa deliberada a Estados Unidos y a nuestras leyes, y no serán tolerados bajo la Administración Trump — dijo el fiscal general, Todd Blanche.

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¿Cómo funcionaba la red de matrimonios fraudulentos en EUA?

La organización presuntamente reclutaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con extranjeros a cambio de dinero.

El esquema no se limitaba a celebrar una boda ficticia. Para convencer a las autoridades migratorias de que las parejas mantenían una relación real, los integrantes de la red habrían creado toda una serie de evidencias falsas.

Entre ellas se encontraban sesiones de fotografías familiares en restaurantes, cuentas bancarias conjuntas y otros documentos destinados a aparentar una vida en pareja.

Los reclutadores obtenían comisiones de hasta 5 mil dólares por cada participante. El esquema también dependía de oficiantes de matrimonios, abogados, preparadores de impuestos, aseguradoras y otros proveedores de servicios.

La organización operó al menos entre 2016 y julio de 2026 y tenía presencia en diversos estados de Estados Unidos, además de actividades en el extranjero.

Las autoridades consideran que la magnitud del caso lo convierte en uno de los mayores fraudes matrimoniales investigados en Estados Unidos.

¿Quiénes son los detenidos por organizar matrimonios falsos en EUA?

La Fiscalía señaló que enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, así como por conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos.

Cualquier persona dispuesta a mentir, engañar o robar para obtener el estatus de inmigración legal es una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. está investigando agresivamente esquemas de fraude matrimonial y a las organizaciones criminales y cabecillas que se benefician de ellos. USCIS seguirá exponiendo fraudes, defendiendo las leyes y asegurando que el estatus de inmigración legal quede reservado para quienes realmente cumplan los requisitos — dijo el director de USCIS, Joseph B. Edlow.

Los acusados son:

Amy Cheng, también conocida como “Amy Zhou”, de 72 años, de Brooklyn, Nueva York

Xiao Mei Chan, también conocida como “Carmen”, de 64 de años, de Queens, Nueva York

Christine Lu, también conocida como “Lily”, de 52 años, de Queens

Jing Yan Ye, también conocida como “Serene”, de 43 años, de Staten Island, Nueva York

Xiao Yan Chen, también conocida como “Anna”, de 48 años, de Brooklyn

Gang Zheng, también conocido como “Michael” y “Mike”, de 61 años, de Queens

Anthony Cheng, de 47 años, de Staten Island

Michelle Duenas, de 35 años, de Staten Island

Angela Duenas, de 26 años, de Staten Island

Sigrid Cetino, de 32 años, de Peekskill, Nueva York

Erika Johnson, de 43 años, de Ossining, Nueva York.

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