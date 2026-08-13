Las certificaciones que necesitan los equipos de rescate para ayudar en Colombia: ¿Las cumplen los Topos mexicanos?

El director para la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia, David Tamayo, dio a conocer que su país sólo oficializó el apoyo de equipos de búsqueda de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, luego del terremoto de 7.4 de magnitud que sorprendió al país el lunes 10 de agosto.

De acuerdo al funcionario colombiano, esto no se debe a una posición política, sino responde a que estos equipos cuentan con estándares INSARAG y se encuentran bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante esto surgió la duda si la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C y los Topos Aztecas, grupos de rescate mexicanos, cuentan con las certificaciones necesarias, pese a ser reconocidos mundialmente ante este tipo de catástrofes.

Acompañamos con profundo respeto al pueblo colombiano, especialmente a quienes han perdido a un ser querido, buscan a sus familiares o enfrentan las consecuencias del desastre. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones, comunidades y países que continúan colaborando en la… pic.twitter.com/smT4ptQyXn — Topos® México (@topos) August 13, 2026

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¿Qué es la certificación Insarag y cuentan con ella los Topos mexicanos?

La certificación INSARAG es un proceso de evaluación internacional de la ONU, el cual verifica a equipos de búsqueda y rescate urbano para operar “de forma eficiente” ante desastres de gran magnitud.

Es decir, este procedimiento fija las reglas de medicina, logística, búsqueda técnica y rescate en estructuras colapsadas, además de que se apunta a que los equipos tengan autonomía operativa y no representen una carga operativa para el país sede.

De acuerdo a su página oficial, los Topos Tlatelolco como el equipo de rescate de las Fuerzas Armadas realizan operaciones tácticas de acuerdo a las guías y metodología de INSARAG; sin embargo, ambos fueron rechazados por las autoridades colombianas.

Topos Tlatelolco responde a la negativa de Colombia

Por medio de un comunicado, los Topos Tlatelolco informaron que decidieron mantener a su personal en México y conservar activa su disponibilidad operativa, por lo que descartaron que la medida sea parte de una posición política.

“Este criterio no constituye un posicionamiento político, partidista o ideológico, ni representa un respaldo o rechazo hacia un gobierno u organismo determinado”, destacaron y aseguraron que el país que sufrió la emergencia, en este caso Colombia, es libre de decidir qué tipo de respuesta quieren.

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