FOTOS: Tren descarrila cerca de Londres; reportan varios lesionados

Un tren de pasajeros que viajaba desde Londres hacia el sureste de Inglaterra se descarriló este jueves cerca de la ciudad de Lewes, mientras transportaba alrededor de 150 personas.

El accidente provocó que tres de los ocho vagones del convoy terminaran volcados junto a las vías y dejó, al menos, 11 personas heridas.

Emergencia en Inglaterra.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚨

Un tren de pasajeros se descarriló en Lewes, al sur de Inglaterra, movilizando a servicios de emergencia para atender a los lesionados.⚠️

🚊La secretaria de Transportes, Heidi Alexander, compartió su preocupación y atención al tema, mientras que la… pic.twitter.com/GhAtkN2RO3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 14, 2026

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Imágenes del descarrilamiento en Londres

En una toma aérea tomada desde un helicóptero se pueden apreciar los tres vagones volcados en el perímetro donde ocurrió el accidente.

Además, equipos de emergencia comenzaron a trabajar sobre el techo del tren afectado. Vehículos de rescate se desplegaron alrededor del tren para apoyar a los pasajeros y trasladar a los heridos.

The Sun, informó que un aproximado de 40 pasajeros habrían quedado atrapados en los vagones que se volcaron, aunque gracias a las labores de los cuerpos de emergencia pudieron salir.

Además, los equipos de emergencia aconsejaron evitar el área y mandaron advertencias para quienes circulaban por la zona tener paciencia, ya que se esperaban hasta 60 minutos adicionales de espera.

Por el momento, las autoridades no han establecido el motivo por el que ocurrió este accidente. Este hecho fue catalogado como “incidente grave” por parte de la Policía de Transporte Británica.

Un tren de la línea Southern Rail que viajaba desde la estación Londres Victoria hacia Eastbourne, con 150 personas a bordo, descarriló cerca de la estación de Lewes, en East Sussex, al sureste de #Inglaterra, Reino Unido.



Tres vagones volcaron por completo sobre su costado a… pic.twitter.com/w3H2NUplvy — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 14, 2026

Testimonio de pasajeros y cuerpos de emergencia por tren descarrilado en Londres

Yana Ludwig, de 56 años, describió el accidente como una experiencia “completamente aterradora”.

“Hubo un golpe. Todo se volcó. (…) Pareció una eternidad, pero probablemente fueron 10 segundos antes de que el vagón cayera de lado”, declaró Yana.

Por su parte, el Servicio de Bomberos y Rescate de East Sussex, quienes trabajaron en la zona, compartieron una actualización por el hecho ocurrido.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #AHORA | Descarriló un tren de pasajeros en Sussex del Este, Inglaterra. pic.twitter.com/LBYG7mhYnh — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 13, 2026

“Tenemos diez camiones de bomberos, una unidad de apoyo al mando, unidades de rescate técnico, oficiales y otros recursos en el lugar”, aseguraron.

Por último, la Oficina de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Reino Unido informaron que desplegarán un equipo de investigación para conocer el origen de este descarrilamiento.

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