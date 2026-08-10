Eclipse Solar Total 2026: Así puedes verlo EN VIVO y totalmente GRATIS desde cualquier parte de México

Este 12 de agosto de 2026, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año llegará al cielo europeo: un Eclipse Solar Total que podrá observarse en una franja que atravesará Groenlandia, Islandia, el Atlántico y España, además de una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia.

La mala noticia para México es que el eclipse no será visible desde nuestro país; sin embargo, eso no significa que haya que perderse el espectáculo: existen transmisiones gratuitas por Internet, que permitirán seguir el tiempo real el momento en que la Luna cubra completamente al Sol.

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¿Dónde y a qué hora es el Eclipse Total Solar?

España en uno de los puntos privilegia dos para observar la totalidad. En Madrid, por ejemplo, el eclipse comenzará a parcialmente a las 19:36 horas y la totalidad llegará alrededor de las 20:32 horas tiempo local. En León, la totalidad comenzará a las 20:28 horas.

La fase de totalidad será breve, dependiendo de la ubicación, durará alrededor de uno a dos minutos antes de qué el Sol vuelva a aparecer parcialmente.

¿Cómo ver el Eclipse Total Solar EN VIVO y gratis desde México?

Una de las opciones disponibles es la transmisión en directo de “timeanddate”, que dará seguimiento al eclipse desde la zonas donde será visible. También habrá coberturas especiales de medios y organismos científicos y plataformas como WenCamsMx.

Para quienes sí pueden observarlo directamente, hay una regla fundamental: nunca se debe mirar al Sol sin protección ocular adecuada durante las fases parciales.

La NASA recomienda utilizar gafas especiales para eclipses o filtros solares certificados. Aunque Mexico quede fuera de la sombra de la luna, la tecnología permitirá que millones puedan ser testigos de este espectáculo en 2026, ¿estás listo para ver cómoel día se convierte en noche, aunque sea a través de la pantalla?

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