Venezuela declara emergencia nacional tras terremoto en Montalbán; suman 20 réplicas

Un sismo de magnitud 7.1 y una réplica posterior de 7.5 se produjo en en la costa central de Venezuela durante la tarde de este miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Servicio Geológico Colombiano detalló que el evento sísmico ocurrió a las 17:04 hora local.

Se localizó a 28 km al noroeste de Montalbán. Las refinerías más grandes del Venezuela se encuentran en esa zona.

Declaran emergencia nacional tras sismo en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia tras una serie de fuertes terremotos consecutivos y casi dos docenas de réplicas que sacudieron el país, provocando el derrumbe de edificios en la capital, Caracas, y en otras partes del país.

Rodríguez, que compareció en la televisión estatal junto a su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que extendía sus condolencias a las familias de los fallecidos, pero no dio cifras de muertos ni de heridos.

🇻🇪⚠️ Un sismo de magnitud 7.1 se registró la tarde de este miércoles en la costa central de Venezuela, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos



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“Queremos informar que hoy, alrededor de las 6:00 p. m., se registraron dos sismos consecutivos: el primero de magnitud 7.2 y el segundo de magnitud 7.5. Hasta el momento, se han registrado 20 réplicas. Este es un evento con graves consecuencias que hoy ha afectado particularmente a varios estados”, dijo.

“En Caracas, la capital, se derrumbaron edificios en diferentes parroquias. Los estados Miranda y La Guaira también se han visto gravemente afectados. Los estados Aragua, Carabobo y Falcón también han sufrido impactos. El primer mensaje a nuestra gente es que permanezcan unidos para salvar vidas”, añadió.

Tras el sismo, el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, está cerrado debido a los daños sufridos.

Alerta de tsunami tras sismo en Venezuela

Los residentes de Caracas se apresuraron a evacuar mientras el terremoto sacudía los edificios. Un testigo dijo a la agencia Reuters que se habían formado grietas en la pared de su apartamento y que el cristal de la entrada se había hecho añicos.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EUA y Británicas tras el terremoto, y agregó que las islas frente a la costa de Venezuela (Aruba, Curazao y Bonaire) también podrían ser golpeadas por olas peligrosas.

Muchos venezolanos se encontraban en sus casas cuando ocurrió el terremoto, celebrando un día festivo que conmemoraba una victoria militar de 1821 que aseguró la independencia de Venezuela de España.

Según videos grabados por testigos, había camiones de bomberos en las calles de Caracas y las fachadas de algunos edificios habían sufrido daños importantes.

Muchos residentes de Caracas se quedaron sin luz o sin servicio de internet inmediatamente después del terremoto.

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