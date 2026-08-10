El devastador terremoto de Armenia en 1999: La tragedia que marcó la historia de Colombia

Durante las primeras horas de este lunes 10 de agosto se registró un fuerte terremoto de 7.4 de magnitud en Chocó, Colombia, dejando fuertes afectaciones en edificios y varios heridos en diversas ciudades del país.

Además, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país en la última década.

Sin embargo, el movimiento telúrico recordó el último gran temblor en la nación sudamericana, el cual fue de 6.2 de magnitud, sacudió a la ciudad de Armenia en 1999 y es calificado como uno de los más mortíferos.

⚠️🇨🇴Colombia en medio del desastre



Un fuerte terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó daños materiales y afectaciones en aeropuertos y el Metro de Medellín



Adriana Cuestas de la @AILNews con el reporte



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El Terremoto del Eje Cafetalero de 1999

Este fuerte sismo también es conocido como el Terremoto de Armenia o el Terremoto del 99, el cual ocurrió el 25 de enero alrededor de las 13:19 horas (hora local de Colombia) y su epicentro fue en el municipio de Córdoba, Quindío.

Registró un total de 138 réplicas, siendo la más fuerte de 5.4 de magnitud; sin embargo, la intensidad del primer temblor destruyó las principales estructuras de la ciudad de Armenia.

Se estima que cerca de mil personas murieron; sin embargo, tras las réplicas el número total aumentó a alrededor de mil 185 personas fallecidas. Mientras que se reportaron ocho mil 535 heridos, así como 500 personas no localizadas.

¿Por qué fue tan devastador el sismo de 1999 en Colombia?

Los académicos colombianos estudiaron por años la razón detrás de que un sismo con magnitud no tan alta fuera tan devastador; sin embargo, todo estaba en la profundidad superficial del sismo.

De acuerdo a John Makario Londoño, director de Geoamenazas, esto fue lo que provocó la catástrofe en el país, sumado a que los edificios no tenían construcciones pensadas en sismos.

Terremoto en Chocó, Colombia: lo que sabemos hasta ahora

A 27 años del hecho, este lunes Colombia vivió un fuerte terremoto en San José del Palmar, en la localidad de Chocó, a unos 280 kilómetros de Bogotá.

El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, así como en los países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Desde el primer momento se ha reportado personas heridas y daños estructurales.

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