Centros de acopio y formas de ayudar a Venezuela tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez informó que el número de muertos por el doble terremoto ascendió a 589, y se tiene registro de 2 mil 980 heridos. La situación es crítica por ello, muchas organizaciones civiles y asociaciones ya habilitaron centros de acopio y campañas de donación para apoyar a las personas afectadas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Cómo ayudar a Venezuela desde México?
Si quieres ayudar, puedes donar lo siguiente:
Para la población afectada:
- Agua embotellada
- Casas de campaña
- Lonas de plástico
- Repelentes de insectos
- Protector solar
- Toallas sanitarias
- Jabón
- Alcohol
- Gasas
- Vendas
- Medicamentos
Alimentos no perecederos
- Leche en polvo
- Latas de comida
- Sopas instantáneas
- Barras energéticas
- Frutos secos
Para los rescatistas
- Cascos
- Guantes
- Botas
- Máscara con filtro
- Lámpara
- Picos
- Palas
- Barras de palanca
- Esmeriles
- Rotomartillos
- Cizallas
- Separadores
- Arietes
- Botiquines de trauma
- Camillas
- Collares cervicales
- Silbatos
- Radios para comunicación con Puesto de Mando
- Pintura en aerosol naranja para marcaje
Ubicación de centros de acopio para Venezuela
La manera más efectiva de ayudar es mediante donaciones económicas y en especie a organizaciones humanitarias como:
- Cruz Roja
- Topos México
- Venezuela Ayuda
- We Love Fundation
- Cáritas Venezuela
- UNICEF México
- The House Project
- Sava The Children
- Médicos sin fronteras
En la CDMX hay centros de acopio en:
- Magistrados 75 ampliación El Sifón, Iztapalapa.
- Casa de refugiados en Parque Ramón López Velarde en la colonia Roma Sur.
Venezuela habilita plataforma para reportar y localizar personas tras terremotos
La Cruz Roja Mexicana activó el programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares y puso a disposición el número 56 45 85 32 74 para brindar orientación y facilitar la comunicación entre familias.
Además, se habilitó la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com. donde puedes registrar los datos de tus seres queridos para su pronta identificación es muy intuitiva pero debes proporcionar detalles precisos para acelerar el proceso de localización.
Ante estos momentos de crisis, la solidaridad ciudadana y el buen uso de la tecnología son factores que pueden salvar vidas, por ello se hace un llamado para evitar rumores o noticias falsas para no entorpecer las labores de búsqueda y rescate en curso.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.