Centros de acopio y formas de ayudar a Venezuela tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez informó que el número de muertos por el doble terremoto ascendió a 589, y se tiene registro de 2 mil 980 heridos. La situación es crítica por ello, muchas organizaciones civiles y asociaciones ya habilitaron centros de acopio y campañas de donación para apoyar a las personas afectadas.

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¿Cómo ayudar a Venezuela desde México?

Si quieres ayudar, puedes donar lo siguiente:

Para la población afectada:

Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Repelentes de insectos

Protector solar

Toallas sanitarias

Jabón

Alcohol

Gasas

Vendas

Medicamentos

Alimentos no perecederos

Leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Para los rescatistas

Cascos

Guantes

Botas

Máscara con filtro

Lámpara

Picos

Palas

Barras de palanca

Esmeriles

Rotomartillos

Cizallas

Separadores

Arietes

Botiquines de trauma

Camillas

Collares cervicales

Silbatos

Radios para comunicación con Puesto de Mando

Pintura en aerosol naranja para marcaje

🇻🇪 Acopio para Venezuela



Recibimos agua, alimentos no perecederos, artículos de higiene y equipo para rescatistas.



📍 Magistrados 75, Amp. El Sifón, Iztapalapa

🗺️ https://t.co/5ZGDtPFbRc

Dona y comparte. 🤝 #AyudaVenezuelahttps://t.co/gVXiuOsVgO pic.twitter.com/g25yFtaA74 — Topos® México (@topos) June 26, 2026

Ubicación de centros de acopio para Venezuela

La manera más efectiva de ayudar es mediante donaciones económicas y en especie a organizaciones humanitarias como:

Cruz Roja

Topos México

Venezuela Ayuda

We Love Fundation

Cáritas Venezuela

UNICEF México

The House Project

Sava The Children

Médicos sin fronteras

En la CDMX hay centros de acopio en:

Magistrados 75 ampliación El Sifón, Iztapalapa.

Casa de refugiados en Parque Ramón López Velarde en la colonia Roma Sur.

Venezuela habilita plataforma para reportar y localizar personas tras terremotos

La Cruz Roja Mexicana activó el programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares y puso a disposición el número 56 45 85 32 74 para brindar orientación y facilitar la comunicación entre familias.

Además, se habilitó la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com. donde puedes registrar los datos de tus seres queridos para su pronta identificación es muy intuitiva pero debes proporcionar detalles precisos para acelerar el proceso de localización.

Ante estos momentos de crisis, la solidaridad ciudadana y el buen uso de la tecnología son factores que pueden salvar vidas, por ello se hace un llamado para evitar rumores o noticias falsas para no entorpecer las labores de búsqueda y rescate en curso.

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