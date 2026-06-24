¿Hay relación entre los sismos registrados hoy en Japón y en Venezuela?

Los terremotos registrados hoy en Japón y en Venezuela desataron una enorme preocupación entre millones de personas, además de una pregunta común en redes sociales: ¿existe alguna relación entre los sismos de hoy?

Aunque los sismos se regiostraron durante la misma jornada, sucedieron en regiones muy distantes entre sí, por lo que expertos señalan que se trata de eventos independientes provocados por la dinámica natural de las placas tectónicas.

Mientras que el Venezuela, un sismo de magnitud 7.1 sacudió a la capital, Caracas y otras regiones del país; en Japón se registra una actividad sísmica constante debido a su ubicación en una de las zonas geológicas más activas del planeta.

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¿Por qué ocurrió el terremoto en Venezuela?

De acuerdo con reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el sismo tuvo una magnitud de 7.1 y se originó cerca de la localidad de Montalbán, en el estado Carabobo, con una profundidad superficial de aproximadamente 13 kilómetros.

Notable quake, preliminary info: M 7.1 - 28 km NW of Montalbán, Venezuela https://t.co/0C6sVStlcv — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

Cabe decir que los terremotos en Venezuela se encuentran asociados principalmente a la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Ambas estructuras tectónicas se desplazan constantemente, acumulando tensión durante años hasta que se libera de manera repentina en forma de energía sísmica.

Este temblor fue percibido en varias ciudades venezolanas y también en Colombia, las autoridades activaron protocolos de emergencia y organismos internacionales emitieron alertas preventivas ante posibles variaciones en el nivel del mar en algunas zonas del Caribe.

¿Por qué Japón registra tantos sismos?

Cabe decir que Japón es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, y esto se debe a que se encuentra en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una enorme zona donde convergen varias placas tectónicas.

Notable quake, preliminary info: M 6.9 - 35 km ENE of Kuji, Japan https://t.co/xIUsJTFFS8 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

En la Tierra del Sol naciente, interactúan las placas del Pacífico, Filipina, Euroasiática y Norteamericana. Esta compleja configuración geológica provoca miles de movimientos sísmicos cada año, la mayoría imperceptibles para la población.

Wow! Here's a clip from a Morioka, #Japan Live Cam moments ago as a 6.9M #Earthquake hit the area shaking the power poles. pic.twitter.com/UWAB2wDBdq — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) June 24, 2026

¿Existe alguna conexión entre los sismos de Japón y Venezuela?

Los científicos coinciden en que no existe evidencia que vincule directamente ambos eventos; aunque sucedan en fechas cercanas o incluso el mismo día, como en este caso; los terremotos registrados en regiones separadas por miles de kilómetros suelen responder a procesos tectónicos locales e independientes.

Los sismos forman parte del comportamiento natural del planeta y que Japón cuenta con algunos de los sistemas de monitoreo y alerta temprana más avanzados del mundo. La coincidencia temporal puede llamar la atención, pero no significa que un sismo haya provocado al otro.

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