Colombia bajo los escombros: Un terremoto de 7.4 sacude al país y deja una estela de dolor

El momento en que el suelo se tambalea, las alarmas de los autos suenan y las estructuras comienzan a desprenderse. Un segundo fue suficiente para pasar del desconcierto a la desesperación. Eso vivió Colombia hoy. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió gran parte del territorio colombiano.

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El epicentro de este poderoso temblor fue localizado en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, pero la fuerza del movimiento sísmico no respetó fronteras internas: Manizales, Buenaventura, Cali y Pereira también sintieron el impacto devastador.

⚠️Este 2026 ha habido varios terremotos que generaron caos y terror,

‼️Además de Colombia, Venezuela y Japón sintieron fuertes movimientos, algunas zonas de México, Perú y Estados Unidos también fueron afectadas y el mundo pasó de preguntarse si es posible a pensar cuándo y cómo… pic.twitter.com/oaWO3SoIC1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

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