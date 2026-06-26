Alerta sísmica de Google avisó antes del terremoto: así logró escapar una familia en Venezuela | VIDEO

En medio de la devastación causada por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron en Venezuela el pasado 24 de junio. Una herramienta tecnológica volvió a demostrar su utilidad, en diversos videos difundidos en redes sociales muestran como la alerta sísmica integrada en los teléfonos Android, le notificó a sus usuarios, con hasta con 10 segundos de anticipación sobre el súbito movimiento de la tierra, un tiempo suficiente para que varias personas abandonara sus viviendas o lugares de trabajo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Uno de los videos más compartidos en redes sociales muestra a un padre que al recibir la notificación en su celular, corre de inmediato para tomar a su hija y salir del departamento, instantes antes de qué comenzar el terremoto.

La Alerta de Google en Android salvaron muchas vidaaaas, sono realmente 10 segundos antes de todo. pic.twitter.com/LqEDe7GUVU — Wismer mendoza (@wismerM) June 25, 2026

En otro video se muestra un grupo de jóvenes que abandonó un estudio de tatuajes después de qué uno de ellos recibieron la alerta en su dispositivo Android.

El sistema de alertas de terremotos de Android desarrollado por Google, aprovecha los sensores que ya incorporan millones de teléfonos inteligentes, especialmente el acelerómetro para detectar las primeras ondas sísmicas (Ondas P) de un terremoto.

Cuando numerosos dispositivos registran simultáneamente un patrón compatible con un sismo, el sistema analiza la información en tiempo real y envía una alerta temprana a los teléfonos ubicados en la zona que podrían verse afectada.

El objetivo es ofrecer algunos segundos de anticipación suficientes para buscar protección, evacuar un inmueble cuando sea posible o detener actividades en riesgo.

Google usó acelerómetros de miles de teléfonos Android cómo una red global de sismos, toda esa data se envía y Google logró una forma de detectar esas ondas a tiempo y enviar las alertas.



Muchas personas recibieron Alertas y fueron segundos valiosos para salvar sus vidas. #Vzla pic.twitter.com/5iiHHhIaLG — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) June 25, 2026

¿Necesito aplicación para el sistema de alertas de terremotos de Android?

¿Descargar una aplicación? La respuesta corta es: no. Una de las principales ventajas del sistema es que se encuentra integrado directamente en Android, por lo que no requiere instalar aplicaciones externas, ni mucho menos pagar algún servicio adicional. Para que funcione correctamente, el dispositivo debe contar con:

Android actualizado

Conexión a Internet

Ubicación activada

Función de alerta sísmica habilitada.

¿Cómo activas las alertas de terremotos en Android?

Así puedes activar las alertas de terremotos en Android

Activar esta herramienta toma menos de un minuto:

Abre configuración o ajustes

Entra en seguridad y emergencia (en algunos equipos aparece dentro de ubicación busca la opción)

Busca la opción “Alertas de sismos” o Eartquakes alerts

Activa el interruptor correspondiente

Verifica que la ubicación permanezca habilitada para que el sistema pueda enviar las notificaciones.

Cabe recordar que dependiendo de la marca del teléfono, el nombre del menú puede variar ligeramente.

Aunque diez segundos parecen muy poco tiempo, especialistas en protección civil y sismología coinciden en que una alerta temprana puede ser crucial para que las personas adopten medidas de autoprotección, antes de qué lleguen las ondas más destructivas del terremoto.

Las imágenes registradas en Venezuela muestran como algunos ciudadanos reaccionaron inmediatamente al aviso de Android y lograron abandonar edificios antes de qué comenzaran las sacudidas más intensas. Si bien cada terremoto es diferente y una alerta no elimina el riesgo, si pueden ofrecer un margen de tiempo valioso para actuar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.