Una nueva investigación realizada por la American Geophysical Union (AGU), reveló que la falla en los sistemas de San Andrés y de San Jacinto en California, han alcanzado niveles de tensión históricos en los últimos mil años, lo cual eleva la preocupación por el terremoto conocido como “The Big One”.

Fue a través de un estudio revelado a inicios de junio de este mismo 2026, que la AGU dio a conocer la tensión tectónica se ha ido acumulando progresivamente a lo largo de las fallas antes mencionadas, lo cual pone el foco de los científicos en la zona ante “un gran terremoto inminente”.

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¿Qué dice el estudio sobre la falla de San Andrés y San Jacinto?

De acuerdo con el estudio de la AGU antes mencionado, las fallas de San Andrés y San Jacinto podrían romperse en simultáneo o por separado, esto gracias al llamado “Paso del Cajón” que es considerado como una puerta sísmica en la zona de Los Ángeles, California.

Se señaló en el estudio que las condiciones actuales de las placas tectónicas son comparables a las que se generaron durante terremotos históricos en los últimos mil años, los cuales dejaron destrucción masiva en varios puntos del planeta.

¿Cuándo ocurrirá el terremoto Big One por la falla en San Andrés?

Pese a que se dio a conocer que se hay una tensión histórica en la falla de San Andrés, el mismo estudio dejó en claro que no se puede predecir con exactitud clara cuándo ocurrirá el llamado sismo “The Big One”, el cual se presume podría superar los 8 puntos en la escala de Richter.

La preocupación por este terremoto ha existido dentro de los Estados Unidos desde hace más de 120 años, tiempo en el cual se dio a conocer la información sobre la falla que podría provocar un megasismo de grandes magnitudes en Los Ángeles, California.

¿Cuándo ocurrió el megaterremoto en California?

Vale la pena mencionar que el último megaterremoto que sacudió la zona de California en los Estados Unidos, ocurrió en el año 1857, esto cuando se registró un sismo magnitud 7.9 en la entidad norteamericana antes mencionada.

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