Trump impone aranceles del 10% a México y otros 59 países: ¿Qué productos quedan excentos?

El gobinero del presidente Donald Trump anunció la imposicion de nuevos aranceles del 10% a prodcutos provenientes de economías de 60 países, entre estas México, como parte de una acción comercial emprendida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representantes Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, quien aseguró que la decisión responde a que esos soscios comerciales no han adoptado o no aplican de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Estados Unidos impone nuevos aranceles?

De acuerdo con el USTR, la administración estadounidense concluyó que las políticas de los países investigados representan una práctica comercial desleal que afecta al comercio de Estados Unidos, además de que vulnera los derechos laborales.

Es organismo explisó que la investigación incluyó dos rondas de audiencias públicas, más de 2 mil 100 comentarios ciudadanos y consultas de más de 45 gobiernos, antes de emitir la resolución final.

“Es momento de que nuestros socios comerciales hagan cumplir prohibiciones efectivas contra el trabajo forzado” — Jamieson Greer, USTR

¿México enfrenta nuevos aranceles de Estados Unidos?

Mexico figura entre las economías que enfrentarán un arancel adicional de 10%, junto con países como:

Canadá

Reino Unido

India

Malasia

Indonesia

Argentina

Guatemala

Honduras

El Salvador

Bangladesh

Pakistán, entre otros.

Según el documento oficial, este grupo de países cuenta con algún tipo de regulación o compromiso relacionado con la provisión del trabajo forzado, por lo que recibirán una tarifa del 10%, inferior al 12.5% que enfrentarán otras economías investigadas.

Today, Ambassador Greer is taking action, at President Trump’s direction, under Section 301 of the Trade Act of 1974 by imposing tariffs on 60 trading partners for their failure to adopt and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor.… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

Productos exentos de los nuevos aranceles de Estados Unidos

El gobierno estadounidense precisó que algunos productos quedarán exentos para evitar afectaciones a las cadenas de suministro y en mercado interno. Entre las excepciones, se encuentran:

Materias primas indispensables para la industria estadounidense

Productos cuya oferta doméstica sea insuficiente

Artículos cuya aplicación del arancel pudiera generar interrupciones económicas significativas.

La decisión marca un nuevo capítulo de la política comercial de la administración Trump y podría tener repercusiones en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales.

Ahora, la atención estará puesta en la respuesta del gobierno mexicano y en el posible impacto que estas medidas tendrán sobre el comercio bilateral y las cadenas de suministro de norteamérica.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.