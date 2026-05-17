El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que le queda poco tiempo para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente o adelantó que “no quedará nada”.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el mandatario expresó que “el reloj está corriendo” y mientras más pasa, menos queda para alcanzar algún acuerdo, ya que sentenció que “el tiempo es esencial”.

“Para Irán, el reloj está corriendo y más les vale ponerse en marcha, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!“, se pudo leer hoy domingo 17 de mayo.

“For Iran, the Clock is Ticking, and they better get moving, FAST, or there won’t be anything left of them. TIME IS OF THE ESSENCE!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/33gyF0c0O5 — The White House (@WhiteHouse) May 17, 2026

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Donald Trump responsabilizó a Irán de la falta de acuerdos

Tras su viaje a China, por medio de una entrevista a Fox News, Trump responsabilizó a los encargados de la negociación de la República Islámica de Irán de no validar lo que, en un primer momento, aceptan.

“Cada vez que se dialoga, ellos aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su ‘polvo’ nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, sentenció.

Asimismo, un día antes, compartió en redes sociales una imagen hecha con Inteligencia Artificial donde se pudo leer la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”, lo que podría adelantar el reinicio de los ataques en la zona.

Paralelamente, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, mencionó que tienen un plan para intensificar la presencia en la zona, pero no ofreció más detalles:

“Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos”, explicó el funcionario.

Irán entrega nuevo paquete de propuestas a EUA

El ministro del Interior de Pakistán, Mashin Naqvi, recibió de Irán un nuevo paquete de propuestas para reactivar las negociaciones con los Estados Unidos, pues desde el pasado 8 de abril se vive un alto al fuego.

En tanto, la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, mencionó que EUA presentó cinco condiciones, la mayoría relacionadas con el trabajo nuclear, pero hasta el momento no se conoce más.

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