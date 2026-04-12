Donald Trump anuncia que EUA tomará control del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de sus redes sociales que ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán de renuncia a poder nuclear tras caerse las negociaciones de paz.

A través de un mensaje y tras las conversaciones diplomáticas realizadas en Islamabad, Pakistán, informó que "de manera inmediata" la armada estadounidense comenzará a restringir el paso a embarcaciones en la vía marítima, considerada clave para el comercio mundial.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", se pudo leer este domino 12 de abril.

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Anuncio se da tras fracaso en las negociaciones con Irán

El anuncio de Trump se dio unas horas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que no prosperaron las negociaciones con Irán pese a las 20 horas de plçaticas en Pakistán.

Y es que el mandatario detalló que las autoridades iraníes se mantuvieron "inflexibles" respecto a sus "ambiciones nucleares", lo que derivó en que no se cerraran las negociaciones y sentenció que Estados Unidos no permitirá que haya armas nucleares en Medio Oriente.

EUA asegura que Irán suplicó por tregua

Trump acusa a Irán de colocar minas en el estrecho de Ormuz

Asimismo, Trump acusó a Irán de colocar minas de agua en el estrecho de Ormuz, lo que, dijo, generó incertidumbre en la navegación internacional.

"Esto causó ansiedad, trastornos y sufrimiento a muchas personas y países en todo el mundo (...) hay una deshonra y un daño irreparable a la reputación de Irán de lo que queda de sus 'líderes', pero ya hemos superado todo eso", se pudo leer en su mensaje.

Hasta el momento, las autoridades de Irán no han respondido al mensaje del presidente Trump ni a las medidas anunciadas.

Sin acuerdo; concluyen negociaciones entre EUA e Irán El vicepresidente de Estados Unidos dijo que las negociaciones concluyeron después de que los iraníes se negaron a aceptar los términos de no desarrollar un arma nuclear. 11 abril, 2026

Importancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más relevantes para el tránsito del petróleo alrededor del mundo, ya que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Por esta ruta pasa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de crudo.

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