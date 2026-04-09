Trump advierte a Irán frenar cobros a buques en estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, tras supuestos reportes sobre posibles tarifas impuestas a buques en esa vía.

"Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros", dijo Trump en su cuenta de Truth Social en referencia a las embarcaciones que han comenzado a circular por este paso estratégico luego del inicio del alto al fuego pactado con Teherán dos días atrás.

"¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!", advirtió el republicano en un nuevo aviso a la república islámica.

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Negociaciones de paz en puerta

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado la vía marítima vital desde el inicio de la tregua, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

Cabe destacar que en condiciones normales, el tránsito en ambos sentidos es de unos 135 al día.

La nueva advertencia de Trump llega además 48 horas antes de que arranquen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.

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