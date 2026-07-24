Brote de Cyclospora se extiende en EUA; reportan nueve estados con casos de diarrea explosiva

El brote de Cyclospora o ciclosporiasis, relacionada con la diarrea explosiva, ya se extendió a nueve entidades de Estados Unidos, de acuerdo con Washington Post, que señaló que según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ya notificaron 12 mil casos.

En la más reciente publicación, CDC señaló que desde el 1 de mayo se han recibido informes de 4 mil 173 casos nacionales de ciclosporiasis confirmados por laboratorio y se tiene conocimiento de más de 7 mil 400 adicionales que todavía no han sido confirmados por laboratorio.

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¿A qué estados se entendió el brote de Cyclospora?

Los estados que se agregaron a la lista son:

Illinois

Kansas

Oklahoma

Pensilvania

El brote ya se reportaba en:

Kentucky

Michigan

Ohio

Virginia Occidental

¿Cómo afecta el brote Cyclospora a Estados Unidos?

Ante la desconfianza de los consumidores, varios restaurantes reportan una disminución considerable de clientes, de acuerdo con datos nacionales de Placer.ai, plataforma avanzada de análisis e inteligencia.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito pequeñísimo, por no decir microscópico Cyclospora.

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