EUA anuncia aranceles contra México tras visita de Greer a Palacio Nacional: el TMEC se tambalea

A pesar de que el Gobierno de México consideró como productiva la reunión en Palacio Nacional con el representante comercial de EUA, Jamieson Greer, minutos después del encuentro, Donald Trump anunció aranceles del 10% en contra de México, por no adoptar o palicar de anera efectiva la prohibición de importar productos con trabajo forzado.

Si el TMEC tambalea, están en la cuerda floja más de 10 millones de empleos que dependen directamente de este tratado entre los tres países de Norteamérica.

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