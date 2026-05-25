El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó el posible acuerdo de paz con Irán a que países de Medio Oriente se unan a los Acuerdos de Abraham, es decir, una serie de acuerdos para restablecer y mantener relaciones diplomáticas con Israel que impulsa EUA.

Por medio de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense instó a los lideres y representante de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kazajistán, Pakistán y Turquía a “resolver este complejo rompecabezas”, es decir, a mejorar las condiciones de los países de Medio Oriente.

“Es posible que uno o dos tengan razones para no hacerlo y eso se aceptará, pero la mayoría (de las naciones) deberían estar preparadas, dispuestas y capacitadas para convertir este acuerdo con Irán en un acontecimiento mucho más histórico”, se pudo leer este lunes 25 de mayo.

“The negotiations are proceeding in an orderly and constructive manner, and I have informed my representatives not to rush into a deal in that time is on our side… Both sides must take their time and get it right. There can be no mistakes!” - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/GfylPZdqBf — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2026

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Ventajas del Acuerdo de Abraham, según Trump

De acuerdo a sus propias palabras, los países que ya firmaron este acuerdo (como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán) vivieron un boom financiero, económico y social.

Es por lo anterior que destacó que Arabia Saudí y Catar son las naciones que deben de encabezar esta nueva etapa en la región, ya que aquellos que no lo han: quedarán excluidos.

“El Medio Oriente estaría unido, sería poderoso y económicamente fuerte como, quizá, ninguna otra región del mundo”, se pudo leer.

Trump asegura que acuerdos con Irán “van bien”

En el mismo mensaje, pese a la condición, Trump señaló que las negociaciones van bien con Irán, incluso indicó que “sería algo especial” que esta nación también se uniera con los Acuerdos de Abraham; sin embargo, sentenció que el acuerdo tiene que incluir a todos o no habrá uno.

“Las negociaciones con la República Islámica de Irán están avanzando muy bien (...) un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo”, redactó.

Pese a su entusiasmo, el presidente de EUA sentenció que un fracaso diplomático implicaría volver a la batalla, aunque en esta ocasión será con “disparos más grandes y más fuertes que nunca”.

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