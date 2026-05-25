El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó el posible acuerdo de paz con Irán a que países de Medio Oriente se unan a los Acuerdos de Abraham, es decir, una serie de acuerdos para restablecer y mantener relaciones diplomáticas con Israel que impulsa EUA.
Por medio de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense instó a los lideres y representante de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kazajistán, Pakistán y Turquía a “resolver este complejo rompecabezas”, es decir, a mejorar las condiciones de los países de Medio Oriente.
“Es posible que uno o dos tengan razones para no hacerlo y eso se aceptará, pero la mayoría (de las naciones) deberían estar preparadas, dispuestas y capacitadas para convertir este acuerdo con Irán en un acontecimiento mucho más histórico”, se pudo leer este lunes 25 de mayo.
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Ventajas del Acuerdo de Abraham, según Trump
De acuerdo a sus propias palabras, los países que ya firmaron este acuerdo (como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán) vivieron un boom financiero, económico y social.
Es por lo anterior que destacó que Arabia Saudí y Catar son las naciones que deben de encabezar esta nueva etapa en la región, ya que aquellos que no lo han: quedarán excluidos.
“El Medio Oriente estaría unido, sería poderoso y económicamente fuerte como, quizá, ninguna otra región del mundo”, se pudo leer.
Trump asegura que acuerdos con Irán “van bien”
En el mismo mensaje, pese a la condición, Trump señaló que las negociaciones van bien con Irán, incluso indicó que “sería algo especial” que esta nación también se uniera con los Acuerdos de Abraham; sin embargo, sentenció que el acuerdo tiene que incluir a todos o no habrá uno.
“Las negociaciones con la República Islámica de Irán están avanzando muy bien (...) un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo”, redactó.
Pese a su entusiasmo, el presidente de EUA sentenció que un fracaso diplomático implicaría volver a la batalla, aunque en esta ocasión será con “disparos más grandes y más fuertes que nunca”.
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