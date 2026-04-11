Mientras ocurren negociaciones en Pakistán, Trump dice que EUA ya ganó la guerra a Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este sábado que su país ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones de paz que comenzaron en Pakistán, y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no.

"Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

"Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos", insistió.

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El mandatario arremetió de nuevo contra la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación y subrayó que el país norteamericano ha derrotado a las fuerzas iraníes y a sus líderes.

"Derrotamos a su armada, derrotamos a su fuerza aérea, derrotamos a su defensa antiaérea, derrotamos a su radar. Derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos", aseveró.

Negociaciones en Islamabad

También afirmó que pronto reabrirá el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses e iraníes, a pesar de que, según dijo, Estados Unidos no utiliza esa vía marítima, sino que la usan otros países.

Ambas naciones iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

Advertencia a China

Asimismo Trump, advirtió a China que tendrá "grandes problemas" si se confirman los reportes de que se prepara para enviar armas a Irán.

El líder republicano reaccionó así al ser preguntado por la información publicada por la cadena CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que Pekín se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a la República Islámica.

La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como China.

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

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