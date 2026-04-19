Donald Trump acusa violación de tregua en el estrecho de Ormuz

Donald Trump acusa violación de tregua en el estrecho de Ormuz | Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán al asegurar que el país persa violó el acuerdo de cese al fuego tras presuntamente abrir fuego contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

De acuerdo con el mandatario, los disparos habrían estado dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido.

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Amenazas de Trump y presión para un nuevo acuerdo

En un mensaje difundido en redes sociales este domingo 19 de abril, Trump endureció su postura y advirtió que, si Irán no acepta las condiciones propuestas por Washington, su gobierno podría atacar infraestructura crítica.

“Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, si no lo aceptan, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”, escribió.

Trump asegura que el bloqueo EUA ya afecta a Irán

El republicano también aseguró que el bloqueo impuesto por su país ya ha afectado severamente a Irán, con pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares diarios.

Según su narrativa, esta situación estaría beneficiando indirectamente a Estados Unidos, al redirigir rutas comerciales hacia puertos en estados como Texas, Luisiana y Alaska.

Trump anuncia tener buque iraní bajo custodia

Horas más tarde, el mandatario mexicano informó que la marina de Estados Unidos tiene bajo su custodia en un buque de carga con bandera iraní llamado Touska.

De acuerdo a sus declaraciones, éste habría intentado burlar el bloqueo naval.

Conversaciones de paz continúan en Pakistán

Pese al tono confrontativo, el propio Trump confirmó que su administración retomará el diálogo diplomático. Funcionarios estadounidenses viajarán a Pakistán para sostener una nueva ronda de negociaciones con representantes iraníes.

El principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, ha señalado previamente que las posturas siguen muy alejadas, especialmente en dos temas clave:

El programa nuclear iraní

El control y acceso al estrecho de Ormuz

La primera ronda de conversaciones, realizada días antes, concluyó sin avances significativos; sin embargo, la continuidad del diálogo sugiere que ambas partes buscan evitar una escalada mayor.

Mientras tanto, reportes de navegación indican que el tránsito marítimo en la zona permanece prácticamente detenido.

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