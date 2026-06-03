Si estás harto de Latinoamérica, un pueblito en España está ofreciendo una casa gratis, trabajo asegurado e internet a familias completas que deseen mudarse y cambiar de aires.

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La condición es que vivas en un entorno natural rodeado de montañas en Arenillas, una localidad de la provincia de Soria en Castilla y León con un toque rústico lleno de casitas de piedra y mucha historia, cultura y fauna por ofrecer.

Empleo en Arenillas El pueblo busca personas que quieran quedarse y enriquecer su estadía, reparar los edificios y gestionar los espacios recreativos. (Vive Tu Pueblo | España)

¿En qué consiste el programa y qué beneficios ofrece?

Con apenas 40 habitantes, este pueblo español enfrenta los desafíos de una zona rural cuya despoblación amenaza su actividad durante todo el año.

Por ello, el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas rehabilitaron 7 viviendas para que una de las casas municipales completamente equipadas puedan ser ocupadas por familias latinoamericanas.

Empleo en Arenillas Recuerda que esta oportunidad está pensada para familias con hijos en edad escolar. (Vive Tu Pueblo | España)

Esta opción te permite no pagar renta, tener un empleo estable como albañil —para el mantenimiento y rehabilitación de los edificios— y la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, usado para celebraciones, y actividades culturales.

Asimismo, el transporte de tus hijos será gratuito y estudiarán en el colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a 20 kilómetros del lugar y gestionado por la Junta de Castilla y León.

Para que no extrañes tu hogar y puedas trabajar vía remota, el paquete se complementa con conexión Wi-Fi. Así tu sueño de vivir rodeado de montañas y animales en un pueblo rústico te traerá paz por su estilo tranquilo y alejado del estrés urbano.

Requisitos esenciales: ¿Quiénes pueden postularse?

Recuerda que, esta iniciativa está orientada a familias de hijos en edad escolar que busquen un cambio de vida real y se comprometan a quedarse a largo plazo.

Si te sientes motivado por integrarte a la comunidad y mantener vivo este entorno rural, el ayuntamiento te dará prioridad, pero olvídate de solo hacer turismo o llegar solo.

¿Cómo enviar tu solicitud para vivir en las montañas?

Para postularse debes contactar al Ayuntamiento desde su página oficial y enviar información detallada de tu situación familiar, tus motivaciones y tu experiencia previa en albañilería o gestión de espacios sociales.

Toda solicitud será evaluada, aunque te advertimos que hubo un gran volumen de interés registrado y mientras más tiempo pase, más dura será la competencia.