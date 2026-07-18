En una de las imágenes del fin de semana, la cámara instalada para monitorear la actividad del volcán Santiaguito, en Guatemala, captó el inicio del sismo de magnitud 7.4 que ocurrió en la mañana de este viernes 17 de julio.

El sistema de monitoreo AFARTV fue el encargado de capturar este video que ya está circulando y en el que se muestra cómo de un momento a otro se empezó a percibir el movimiento telúrico en la zona.

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Así captaron el inicio del sismo cerca del volcán Santiaguito

En un inicio, las imágenes captadas por AFARTV tenían como propósito documentar la actividad volcánica, sin embargo, se transformaron en un registro del fuerte sismo que tuvo como epicentro Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Dicha pieza ya comenzó a circular en redes sociales, en el que se destaca el inicio del movimiento sísmico y la fuerza con la que se sacudió la zona afectada en el volcán Santiaguito.

¡Impresionante! Captan en video los efectos del fuerte sismo de 7.4 cerca del volcán Santiaguito.



Una cámara de vigilancia registró la intensa sacudida en #Guatemala, donde el pánico y el ladrido de los perros alertaron el movimiento.



El fuerte sismo, que también sacudió con… pic.twitter.com/XbyIQPAJMG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 18, 2026

México, Guatemala y El Salvador se movilizaron por el sismo

En Chiapas, lugar del epicentro, la Secretaría de Protección Civil del estado anunció un constante monitoreo sobre la situación en diferentes regiones. Además, desplegaron personal de emergencia en distintas zonas para identificar posibles afectaciones.

Guatemala anunció que se atendieron, por lo menos, 58 emergencias y se produjeron 42 réplicas en su territorio. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mandó una alerta a la población invitando a conservar la calma y mantenerse informados.

Por último, en El Salvador permanecen en estado de alerta para evaluar posibles daños menores y poder garantizar el bienestar y seguridad de la población. También, se desplegó un operativo en todo el país y se suspendieron las clases.

Sismo provocó breve alerta de tsunami en México

Derivado de este movimiento telúrico, se activó alerta de tsunami para las costas del sur en México y Guatemala. El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) fue la encargada de anunciarla, sin embargo, posteriormente fue cancelada.

Raymundo Pedro Morales, secretario de la Marina, afirmó: “Solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami por el sismo, se invita a la población a que se aleje de las playas”.

Hay que recordar que México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica en todo el mundo. En concreto, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran puntos de movimientos telúricos más intensos en el país.

Hasta las 08:00 horas del 18/julio/2026 se han registrado 289 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 18, 2026

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