La Secretaría de Salud (SSa) publicó las vacantes alrededor del mundo que tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) y donde pueden aplicar mexicanos especialistas en el sector médico.
Se trata de dos oportunidades de trabajo en Somalia y Nepal, en el primero es para el área de epidemiología, mientras que el segundo tiene que ver con microbiología.
En tema de salarios, para el personal de la OMS “en la categoría Profesional se calculan en dólares estadounidenses”, además, la remuneración para el puesto mencionado comprende un salario base anual (sujeto a impuestos, ajuste por lugar de destino y costo de vida).
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Vacante de la OMS en Somalia: cargo y requisitos
Líder de Inteligencia en Salud Pública y Evaluación de Riesgos
- Lugar de trabajo en Mogadiscio, Somalia
- Maestría en Epidemiología, Estadística, Gestión de Datos, Salud Pública o áreas afines
- Al menos siete años de experiencia en gestión de información, vigilancia, evaluación de necesidades y manejo de datos en salud pública
- Salario base anual: 86 mil 27 dólares (cerca de un millón 489 mil 793 pesos)
- 30 días de vacaciones
- Fecha límite para postularte: jueves 28 de mayo
Vacante de la OMS en Nepal: cargo y requisitos
Oficial técnico en Laboratorios de Salud Pública
Lugar de trabajo en Katmandú, Nepal
Licenciatura en Tecnología de Laboratorio Médico, Microbiología médica o áreas afines; deseable posgrado en microbiología médica
Al menos dos años de experiencia en práctica en desarrollo, planificación e implementación de programas de vigilancia de enfermedades infecciosas; gestión de laboratorios; y virología de salud pública
Salario base anual: 56 mil 46 dólares (980 mil 589 pesos)
30 días de vacaciones
Dominio de inglés indispensable
Fecha límite para postularse: miércoles 27 de mayo
Documentos para postularte en la OMS
Cada vacantes tiene sus propios requisitos; sin embargo, para aplicar a cualquier puesto en la ONU se necesita:
- Título universitario o de maestría
- Al menos dos años de experiencia comprobables
- Obligatorio idioma inglés y dominio en otro como español o francés
- CV actualizado
- Carta de motivos para postularte
Ahora ya conoces cómo aplicar a las vacantes de la OMS, en donde te puedes desarrollar profesionalmente en otras latitudes.
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