La Secretaría de Salud (SSa) publicó las vacantes alrededor del mundo que tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) y donde pueden aplicar mexicanos especialistas en el sector médico.

Se trata de dos oportunidades de trabajo en Somalia y Nepal, en el primero es para el área de epidemiología, mientras que el segundo tiene que ver con microbiología.

En tema de salarios, para el personal de la OMS “en la categoría Profesional se calculan en dólares estadounidenses”, además, la remuneración para el puesto mencionado comprende un salario base anual (sujeto a impuestos, ajuste por lugar de destino y costo de vida).

Stroke kills more people than most diseases you hear about daily. It's the world's #2 killer and most cases are preventable. Here's why the resolution on stroke at the World Health Assembly (#WHA79) is a turning point. 👇 pic.twitter.com/3zDxUpb27A — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2026

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Vacante de la OMS en Somalia: cargo y requisitos

Líder de Inteligencia en Salud Pública y Evaluación de Riesgos

Lugar de trabajo en Mogadiscio, Somalia

Maestría en Epidemiología, Estadística, Gestión de Datos, Salud Pública o áreas afines

o áreas afines Al menos siete años de experiencia en gestión de información, vigilancia, evaluación de necesidades y manejo de datos en salud pública

en gestión de información, vigilancia, evaluación de necesidades y manejo de datos en salud pública Salario base anual: 86 mil 27 dólares (cerca de un millón 489 mil 793 pesos)

(cerca de un millón 489 mil 793 pesos) 30 días de vacaciones

Fecha límite para postularte: jueves 28 de mayo

Vacante de la OMS en Nepal: cargo y requisitos

Oficial técnico en Laboratorios de Salud Pública

Lugar de trabajo en Katmandú, Nepal

Licenciatura en Tecnología de Laboratorio Médico, Microbiología médica o áreas afines; deseable posgrado en microbiología médica

Al menos dos años de experiencia en práctica en desarrollo, planificación e implementación de programas de vigilancia de enfermedades infecciosas; gestión de laboratorios; y virología de salud pública

Salario base anual: 56 mil 46 dólares (980 mil 589 pesos)

30 días de vacaciones

Dominio de inglés indispensable

Fecha límite para postularse: miércoles 27 de mayo

Documentos para postularte en la OMS

Cada vacantes tiene sus propios requisitos; sin embargo, para aplicar a cualquier puesto en la ONU se necesita:

Título universitario o de maestría

Al menos dos años de experiencia comprobables

comprobables Obligatorio idioma inglés y dominio en otro como español o francés

como español o francés CV actualizado

Carta de motivos para postularte

Ahora ya conoces cómo aplicar a las vacantes de la OMS, en donde te puedes desarrollar profesionalmente en otras latitudes.

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