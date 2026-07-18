VIDEOS: Fuertes tormentas provocan inundaciones y caos en Nueva York

Nueva York enfrentó este sábado intentas tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, afectaciones viales y la suspensión temporal de operaciones en los principales aeropuertos.

Las precipitaciones, que dejaron entre 50 y 100 milímetros de lluvia en varias zonas, ocasionaron el cierre de importantes vialidades, entre ellas un tramo del Long Island Expressway y sectores de la autopista Brooklyn-Queens, donde varios vehículos quedaron atrapados por el agua.

NEW VIDEO: Flooding is already underway in New York City as the Northeast braces for an enhanced risk of severe weather today. All hazards are on the table, including damaging winds, hail, tornadoes, and flash flooding. #NYwx pic.twitter.com/Ne6BEoypSm — WeatherNation (@WeatherNation) July 18, 2026

Las autoridades emitieron alertas de inundación para los cinco distritos de la ciudad y exhortaron a la población, especialmente a quienes viven en sótanos o zonas de riesgo, a trasladarse a lugares más seguros y evitar transitar por calles anegadas.

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BREAKING | Flash Flooding Across NYC



Heavy rain is causing flash flooding and flooded streets across New York City. Get real-time updates with Citizen. 📲 pic.twitter.com/fF1DAWZyyD — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) July 18, 2026

Las condiciones meteorológicas también impactaron las operaciones aéreas en los aeropuertos LaGuardia, JFK y Newark, con cancelaciones y retrasos de vuelos durante varias horas.

El alcalde Zohran Mamdani pidió a los habitantes no exponerse al peligro y seguir las recomendaciones de protección civil, mientras que la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre posibles cortes de energía, caída de árboles y cierre de carreteras.

Las lluvias llegaron después de varios días en los que el noroeste de Estados Unidos registró mala calidad del aire debido al humo proveniente de los incendios forestales que continúan activos en Canadá.

El humo se disiparía en su mayor parte del área de Nueva Jersey justo a tiempo para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará este domingo 19 de julio, gracias a las tormentas eléctricas que atraviesan la zona, pronosticaron los meteorólogos.

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