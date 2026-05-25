El Ministerio de Sanidad de España confirmó un nuevo caso positivo de Hantavirus entre las personas que fueron puestas en cuarentena tras bajar del crucero MV Hondius, donde se reportó el brote del virus y la primera muerte.

Las autoridades sanitarias informaron que el caso positivo se detectó tras una prueba PCR en una de la personas aisladas en el Hospital Gómez Ulla. El diagnóstico salió positivo luego de los controles periódicos que se hacen a los pasajeros del crucero.

#IMPORTANTE 🔴España confirma un nuevo caso positivo de Hantavirus en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en un hospital https://t.co/77tOsDTonW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 25, 2026

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¿Qué pasará con el paciente que salió positivo a Hantavirus?

Luego del positivo a Hantavirus, el paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos

Al ser detectado dentro del aislamiento, las autoridades españolas no modificarán la situación de riesgo ni la respuesta epidemiológica.

¿Cuántos casos de Hantavirus se han registrado?

Hasta el momento hay 13 casos confirmados de Hantavirus y tres muertes y según la OMS, está tratando de localizar a un pequeño número de contactos de alto riesgo.

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