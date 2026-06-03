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¡Hay trabajo! Embajada de Finlandia abre vacante en CDMX con salario de hasta 26 mil pesos

Embajada de Finlandia ofrece trabajo de recepcionista con sueldo de hasta 26 mil pesos; pide experiencia tienes hasta el 7 de junio para aplicar.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Buscas trabajo? La Embajada de Finlandia en México tiene una oportunidad laboral para aquellos interesados en un puesto de recepcionista o asistente.

Se trata de un cargo en la Ciudad de México (CDMX) y con un salario de entre 20 y 26 mil pesos, ya que todo depende de la experiencia y aptitudes de los postulantes.

Embajada de Finlandia en México La vacante tiene un salario de 20 a 26 mil pesos mensuales (Embajada de Finlandia en México | FB)

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Vacante en la Embajada de Finlandia en México: salario y requisitos

Estos son los requisitos para aplicar a la vacante en la Embajada de Finlandia para el cargo de recepcionista-asistente en la Embajada:

  • Puesto de tiempo completo en CDMX con contrato indefinido
  • Horario laboral de lunes a viernes, en jornada diurna
  • Carrera en Asistencia Ejecutiva o Licenciatura en Administración
  • Al menos tres años de experiencia previa en recepción, atención al cliente y/o funciones administrativas
  • Dominio de español e inglés intermedio; es un punto extra tener conocimiento
  • Fecha límite para postularse: 7 de junio 2026

Responsabilidades de la vacante de recepcionista en la Embajada de Finlandia

Si te quedas con el cargo, estas son las responsabilidades y actividades que tendrás que realizar en tu día a día:

  • Atender la recepción de la Embajada
  • Gestionar y canalizar las llamadas
  • Asistir a los funcionarios diplomáticos en tareas administrativas
  • Gestionar solicitudes de reuniones, visitas y viajes
  • Mantener y actualizar la lista de contactos de la Embajada
  • Responsable del proceso de solicitud y devolución del IVA ante el SAT
  • Asistir en redacción y preparación de notas verbales y otros documentos oficiales
  • Realizar tareas administrativas

Paso a paso para aplicar a la vacante en la Embajada de Finlandia en México

En caso de que estés interesado, entonces estos son los pasos a seguir:

  • Redacta una carta de motivación sobre el porqué quieres el puesto (máximo de una hoja y debe estar en formato PDF)
  • Currículum vitae actualizado (en formato PDF)
  • Opcional contar con cartas de recomendación (de una a tres en formato PDF)

Cuando tengas con todo lo anterior, entonces debes de mandar tus documentos al correo sanomat.mex@gov.fi con el asunto “RECEPCIONISTA (nombre y apellido)”. Es importante que este mensaje lo mandes a través del sitio web de la embajada, no mediante tu correo personal.

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