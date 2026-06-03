¿Buscas trabajo? La Embajada de Finlandia en México tiene una oportunidad laboral para aquellos interesados en un puesto de recepcionista o asistente.
Se trata de un cargo en la Ciudad de México (CDMX) y con un salario de entre 20 y 26 mil pesos, ya que todo depende de la experiencia y aptitudes de los postulantes.
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Vacante en la Embajada de Finlandia en México: salario y requisitos
Estos son los requisitos para aplicar a la vacante en la Embajada de Finlandia para el cargo de recepcionista-asistente en la Embajada:
- Puesto de tiempo completo en CDMX con contrato indefinido
- Horario laboral de lunes a viernes, en jornada diurna
- Carrera en Asistencia Ejecutiva o Licenciatura en Administración
- Al menos tres años de experiencia previa en recepción, atención al cliente y/o funciones administrativas
- Dominio de español e inglés intermedio; es un punto extra tener conocimiento
- Fecha límite para postularse: 7 de junio 2026
Responsabilidades de la vacante de recepcionista en la Embajada de Finlandia
Si te quedas con el cargo, estas son las responsabilidades y actividades que tendrás que realizar en tu día a día:
- Atender la recepción de la Embajada
- Gestionar y canalizar las llamadas
- Asistir a los funcionarios diplomáticos en tareas administrativas
- Gestionar solicitudes de reuniones, visitas y viajes
- Mantener y actualizar la lista de contactos de la Embajada
- Responsable del proceso de solicitud y devolución del IVA ante el SAT
- Asistir en redacción y preparación de notas verbales y otros documentos oficiales
- Realizar tareas administrativas
Paso a paso para aplicar a la vacante en la Embajada de Finlandia en México
En caso de que estés interesado, entonces estos son los pasos a seguir:
- Redacta una carta de motivación sobre el porqué quieres el puesto (máximo de una hoja y debe estar en formato PDF)
- Currículum vitae actualizado (en formato PDF)
- Opcional contar con cartas de recomendación (de una a tres en formato PDF)
Cuando tengas con todo lo anterior, entonces debes de mandar tus documentos al correo sanomat.mex@gov.fi con el asunto “RECEPCIONISTA (nombre y apellido)”. Es importante que este mensaje lo mandes a través del sitio web de la embajada, no mediante tu correo personal.
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