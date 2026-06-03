¿Buscas trabajo? La Embajada de Finlandia en México tiene una oportunidad laboral para aquellos interesados en un puesto de recepcionista o asistente.

Se trata de un cargo en la Ciudad de México (CDMX) y con un salario de entre 20 y 26 mil pesos, ya que todo depende de la experiencia y aptitudes de los postulantes.

Embajada de Finlandia en México La vacante tiene un salario de 20 a 26 mil pesos mensuales (Embajada de Finlandia en México | FB)

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Vacante en la Embajada de Finlandia en México: salario y requisitos

Estos son los requisitos para aplicar a la vacante en la Embajada de Finlandia para el cargo de recepcionista-asistente en la Embajada:

Puesto de tiempo completo en CDMX con contrato indefinido

con Horario laboral de lunes a viernes , en jornada diurna

, en jornada diurna Carrera en Asistencia Ejecutiva o Licenciatura en Administración

Al menos tres años de experiencia previa en recepción, atención al cliente y/o funciones administrativas

previa en recepción, atención al cliente y/o funciones administrativas Dominio de español e inglés intermedio ; es un punto extra tener conocimiento

; es un punto extra tener conocimiento Fecha límite para postularse: 7 de junio 2026

Responsabilidades de la vacante de recepcionista en la Embajada de Finlandia

Si te quedas con el cargo, estas son las responsabilidades y actividades que tendrás que realizar en tu día a día:

Atender la recepción de la Embajada

Gestionar y canalizar las llamadas

Asistir a los funcionarios diplomáticos en tareas administrativas

diplomáticos en tareas administrativas Gestionar solicitudes de reuniones, visitas y viajes

Mantener y actualizar la lista de contactos de la Embajada

Responsable del proceso de solicitud y devolución del IVA ante el SAT

Asistir en redacción y preparación de notas verbales y otros documentos oficiales

y otros documentos oficiales Realizar tareas administrativas

Paso a paso para aplicar a la vacante en la Embajada de Finlandia en México

En caso de que estés interesado, entonces estos son los pasos a seguir:

Redacta una carta de motivación sobre el porqué quieres el puesto (máximo de una hoja y debe estar en formato PDF)

sobre el porqué quieres el puesto (máximo de una hoja y debe estar en formato PDF) Currículum vitae actualizado (en formato PDF)

(en formato PDF) Opcional contar con cartas de recomendación (de una a tres en formato PDF)

Cuando tengas con todo lo anterior, entonces debes de mandar tus documentos al correo sanomat.mex@gov.fi con el asunto “RECEPCIONISTA (nombre y apellido)”. Es importante que este mensaje lo mandes a través del sitio web de la embajada, no mediante tu correo personal.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.