¿Necesitas empleo? Arranca el próximo mes de junio con trabajo. El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una nueva vacante en el sur de la Ciudad de México (CDMX) y que tiene formato híbrido, es decir, podrás ir a la oficina y trabajar desde casa.

De acuerdo al anuncio oficial que se publicó a mediados del mes de mayo, se trata de una oportunidad laboral para diseñadores con un salario de 26 mil 500 pesos, así como un aguinaldo proporcional a 40 días.

Vacantes en el INE La oportunidad laboral es para diseñadores (INE)

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Requisitos para aplicar a la vacante de diseñador del INE

Si te interesa el cargo, entonces conoce los requisitos de la vacante para Diseñador de Experiencia de Usuario B:

Licenciatura en Diseño Gráfico , Comunicación Gráfica , Diseño Publicitario , Ingeniería en Computación , Informática o afines

, , , , o afines Es importante contar con cédula profesional o carta de pasante

o Experiencia laboral de un año y seis meses en diseño de interfaces para sitios web y análisis de usuarios

en diseño de interfaces para sitios web y análisis de usuarios Conocimientos en metodologías de UX y de diseño centrado en el usuario; usabilidad y arquitectura de información; manejo de herramientas de Adobe (Illustrator, Adobe XS e InDesign)

Actividades a realizar en la vacante de trabajo del INE en mayo de 2026

Si falta convencerte en aplicar, en caso de que te quedes con la vacante, estas son las actividades que deberás de realizar en las oficinas centrales del INE:

Analizar los requerimientos de los sistemas a diseñar

Diseñar las interfaces para los sistemas del Instituto Nacional Electoral

para los sistemas del Instituto Nacional Electoral Elaborar pruebas de usabilidad

Emplear buenas prácticas de UX

Realizar prototipos

¿Cómo aplicar a la vacante de diseñador del INE?

Si ya te convenciste, entonces debes de tener tu currículum vitae actualizado y con diseño que pide el INE, así como algo que documente tu experiencia (como cartas o portafolio) y envíalo a los correos electrónicos: karen.vazquez@ine.mx y edgar.garciag@ine.mx.

Para más adelante, junta tu cédula profesional, título o carta de pasante (física y digital), ya que es uno de los requisitos del empleo y es probable que te lo pidan.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.