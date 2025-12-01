Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable ante corte de EUA

Joaquín Guzmán López , uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable este lunes 1 de diciembre ante una corte federal de Illinois por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego dentro del cártel de Sinaloa.

El cambio de postura, confirmado en documentos judiciales consultados por autoridades estadounidenses, marca un giro decisivo en el caso que involucra a la facción conocida como Los Chapitos .

Además, de acuerdo a fuentes judiciales, Guzmán López habría admitido su participación en el secuestro de El Mayo Zambada.

El proceso se da mientras crece la presión de Estados Unidos sobre México por el tráfico de fentanilo y en un contexto de violencia interna dentro del cártel que ha dejado miles de víctimas.

La caída del heredero y la fractura con el “Mayo” Zambada

La declaración de culpabilidad llega más de un año después de su arresto en julio de 2024, cuando Guzmán López aterrizó en Texas acompañado de Ismael El Mayo Zambada , cofundador del cártel.

Según los reportes oficiales de las audiencias, Zambada afirmó haber sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado directamente a las autoridades estadounidenses por el propio Guzmán López.

El episodio detonó una ruptura histórica: desde entonces, las facciones lideradas por Los Chapitos y las leales al Mayo han sostenido una guerra abierta por territorios, rutas y operadores.

Datos oficiales señalan que esta disputa interna ha dejado al menos mil 200 personas asesinadas y cerca de mil 400 desaparecidas en distintas regiones de México, particularmente en Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Fentanilo, la pieza central del caso en EUA

Estados Unidos sostiene que Los Chapitos son responsables de encabezar una red masiva de producción y distribución de fentanilo, droga que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.

En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene vigente una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán , considerado el principal líder operativo de la facción tras la captura de Ovidio Guzmán y la entrega de Joaquín.

¿Cuándo declararán sentencia contra el hijo de "El Chapo" Guzmán?

Tras declararse culpable, Guzmán López quedó a la espera de que la corte fije fecha de sentencia.

Los fiscales federales apuntan a una pena que podría ir desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la cooperación que ofrezca y de la gravedad total de los cargos.



