Elecciones en Honduras: El derechista Asfura lleva la delantera sobre el Partido Liberal y el oficialismo

Las elecciones presidenciales de Honduras celebradas este domingo se desarrollaron en un clima de creciente tensión política, marcado por señalamientos anticipados de fraude, un estado de excepción vigente y las controvertidas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , a quien el oficialismo acusó de intervenir en la recta final de la contienda.

Con poco más del 53% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó una votación prácticamente ganada por parte de Nasry Tito Asfura , del derechista Partido Nacional, sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, así como de Rixi Moncada, exministra y del partido izquierdista Libre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los conteos continúan en medio de la polémica por el retraso de los resultados

Asfura suma un 40.08% de los sufragios, mientras que Nasralla se mantiene cerca con 39.67%. En tercer lugar aparece la oficialista Rixi Moncada, del partido Libre, con 19.23%.

La tardanza en dar a conocer los primeros resultados, programados originalmente para las 21:00 horas (tiempo local del país centroamericano), elevó la incertidumbre sobre la transparencia del proceso y alimentó acusaciones mutuas entre las fuerzas políticas.

Las polémicas declaraciones de Donald Trump

A menos de 48 horas de que abrieran las urnas, Trump publicó mensajes en su red social Truth Social expresando un apoyo explícito a Asfura. Incluso aseguró que, si el empresario ganaba, Estados Unidos otorgaría “gran apoyo” a Honduras, pero si no lo hacía, la ayuda sería recortada.

Trump no descarta atacar a cárteles mexicanos [VIDEO] Trump advierte posible ataque militar en México mientras crece la tensión por protestas de jóvenes contra la inseguridad y la violencia del narcoestado.

Conviene recordar que EUA envía más de 100 millones de dólares anuales en cooperación al país centroamericano.

El mandatario estadounidense también anunció que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández , condenado en Estados Unidos. por narcotráfico, lo que generó fuertes críticas en el oficialismo; no obstante, Moncada calificó la postura de Trump como un acto de “intervencionismo total”.

Voto bajo estado de excepción y presencia internacional

Honduras votó bajo un estado de excepción que rige desde 2022 como parte de una estrategia del gobierno de Xiomara Castro para contener a las pandillas. La medida ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, pero continuó vigente durante la jornada electoral.

Más de 6.5 millones de ciudadanos estaban llamados a elegir no solo presidente, sino también 128 diputados, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y autoridades locales de 298 municipios. Misiones de observación, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), supervisaron el proceso.

Corrupción y crisis social: el reto del próximo gobierno

De acuerdo a datos oficiales, con más del 60% de los hogares en situación de pobreza y un territorio golpeado por el crimen organizado , el gobierno que resulte electo enfrentará uno de los retos sociales y económicos más complejos de la región.

Tanto Asfura como Nasralla prometen combatir la corrupción y atraer inversión, aunque arrastran sus propios cuestionamientos políticos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.