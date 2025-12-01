inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Video

Benjamin Netanyahu presenta solicitud de indulto por corrupción

Netanyahu pidió indulto a Herzog en medio de juicios por corrupción; la oposición exige que admita culpa. El caso profundiza la división política en Israel.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Netanyahu solicitó formalmente un indulto al presidente Isaac Herzog, quien esperará la opinión de autoridades judiciales antes de decidir.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El primer ministro enfrenta tres juicios por soborno, fraude y abuso de confianza, aunque mantiene su inocencia y denuncia una persecución política.
  • Netanyahu afirma que suspender el juicio favorecería la unidad nacional en un momento de desafíos internos y externos para Israel.
  • La oposición sostiene que no puede haber indulto sin admisión de culpa, remordimiento y retiro de la vida política.
  • La solicitud divide a Israel: mientras sus seguidores del Likud lo respaldan, sectores críticos temen un retroceso en la confianza del sistema democrático y judicial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Israel
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!