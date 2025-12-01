Benjamin Netanyahu presenta solicitud de indulto por corrupción

Netanyahu solicitó formalmente un indulto al presidente Isaac Herzog, quien esperará la opinión de autoridades judiciales antes de decidir.

El primer ministro enfrenta tres juicios por soborno, fraude y abuso de confianza , aunque mantiene su inocencia y denuncia una persecución política.

, aunque mantiene su inocencia y denuncia una persecución política. Netanyahu afirma que suspender el juicio favorecería la unidad nacional en un momento de desafíos internos y externos para Israel.

en un momento de desafíos internos y externos para Israel. La oposición sostiene que no puede haber indulto sin admisión de culpa, remordimiento y retiro de la vida política.

sin admisión de culpa, remordimiento y retiro de la vida política. La solicitud divide a Israel: mientras sus seguidores del Likud lo respaldan, sectores críticos temen un retroceso en la confianza del sistema democrático y judicial.

