Emma Coronel revela la impactante logística de sus citas secretas en El Chapo cuando eran novios

Emma Coronel fue la última esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, exlíder del Cártel de Sinaloa. La exreina de belleza participó en un nueva serie llamada ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’, en el que reveló detalles de su noviazgo con uno de los capos más buscados de la historia.

La modelo reveló para la serie-documental de Oxygen, detalles de la impresionante logística que debía seguir para sus encuentros secretos con el narcotraficante, mientras eran novios. Te contamos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Emma Coronel relata cómo se veía a escondidas con El Chapo cuando eran novios

En la nueva serie ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’, la esposa de Joaquín Guzmán Loera confesó que el capo nunca la visitó en su casa, pues ella podía ser una de las fuentes para rastrear al criminal. Por esta razón, ella era quien debía participar en una logística extrema para visitar a su novio en la sierra.

“Sabía que era un blanco de seguimiento para encontrarlo u obtener información de él. Cuando me iba a la sierra a visitarlo tenía que dejar todos los teléfonos en mi casa, por si acaso me los estaban checando... Las personas que se encargaban de manejar tenían sus técnicas”, confesó.

En el documental, la esposa de El Chapo relató que el trayecto para encontrarse con su novio tenía una planeación muy detallada, por lo que en muchas ocasiones se veía obligada a cambiar de vehículo, subir a avionetas y aterrizar en pistas clandestinas en ranchos de amigos que el capo tenía en Durango.

“En ocasiones debía salir en un carro, entrar a una tienda, salir por la puerta de atrás y subirme a otro automóvil distinto”, menciona.

¿Cómo se conocieron Emma Coronel y El Chapo?

En 2007, Emma Coronel Aispuro ganó el certamen de belleza del Festival Internacional de Café y Guayaba en Canelas, Durango, fue en ese entonces que conoció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Su coronación la hizo más conocida en los medios y el público.

Después de ganar el concurso, su carrera como reina de belleza fue breve, pues comenzó un noviazgo con el narcotraficante. Emma Coronel y El Chapo Guzmán se casaron en 2007, cuando ella tenía solo 18 años de edad.

La modelo y pareja del capo fue arrestada en febrero de 2021 y cumplió una condena de tres años de prisión por delitos relacionados con conspiración y narcotráfico. Fue liberada en septiembre de 2023.

¿De qué trata el nuevo documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’?

El nuevo documental toca detalles íntimos de la vida de pareja de Emma Coronel y El Chapo, pues la modelo relata cómo fue la experiencia de estar casada con uno de los narcotraficantes más poderosos del país.

“Nunca lo llamé El Chapo, lo llamaba ‘mi amor’”, dice Emma Coronel en un clip del documental, que revela el tipo de relación que tenían.

El documental abarca desde su época de novios hasta antes de la captura de El Chapo y su extradición a Estados Unidos. La nueva serie de Emma Coronel se estrenó este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, por el canal Oxygen y su transmisión es exclusiva en EUA.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

