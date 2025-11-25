Top de restaurantes para celebrar Día de Acción de Gracias en México

Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y se le conoce en todo el mundo porque aparece en películas y series y si este año quieres festejarlo en familia, aquí te compartimos algunos restaurantes en CDMX para que disfrutes de deliciosos platillos.

Restaurantes para celebras Día de Acción de Gracias en CDMX

Esta es una selección de restaurantes en los que puedes deleitar tu paladar donde los protagonistas son el pavo, la ensalada de betabel y los postres de calabaza y camote.

Fónico ubicado en Salamanca 85, Roma Norte

Lorea en Sinaloa 141 Col. Roma Norte

Arango en Avenida de la República 157 piso 7

Rulfo en Campos Elíseos 204 en Polanco

The Westin Santa Fe ubicado en Avenida Javier Barros Sierra 540 en Santa Fe

The Palm en Campos Elíseos 218 en Polanco

Buñuelo ubicado en Avenida Alcanfores 44 en Jardines de San Mateo, Naucalpan

Balta en Avenida Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc

Zanaya ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 500, colonia Juárez

Bajel en Avenida Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc

Casa Virginia en Avenida Monterrey 116, Cuauhtémoc

Cedrón en Avenida Mazatlán 24, colonia Condesa

Samos en Avenida Paseo de la Reforma 509 piso 56

Lilōu, esta ubicado en Campos Elíseos 218 en Polanco

Migrante en Chiapas 186, Roma Norte

Pavorosso ubicado en Puebla 329 A, Roma Norte

Cana ubicado en Liverpool 9 colonia Juárez

Origen del Día de Acción de Gracias

Fue el presidente George Washington quien en 1789 declaró la festividad del Día de Acción de Gracias y en 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias y el Congreso decretó la fiesta legalmente en 1941.

Así que este año el Día de Acción de Gracias será el jueves 27 de noviembre.

