Top de restaurantes para celebrar Día de Acción de Gracias en México
El Día de Acción de Gracias tiene su origen en 1621 cuando los colonos ingleses celebraron junto a los nativos su primera cosecha.
Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y se le conoce en todo el mundo porque aparece en películas y series y si este año quieres festejarlo en familia, aquí te compartimos algunos restaurantes en CDMX para que disfrutes de deliciosos platillos.
Restaurantes para celebras Día de Acción de Gracias en CDMX
Esta es una selección de restaurantes en los que puedes deleitar tu paladar donde los protagonistas son el pavo, la ensalada de betabel y los postres de calabaza y camote.
- Fónico ubicado en Salamanca 85, Roma Norte
- Lorea en Sinaloa 141 Col. Roma Norte
- Arango en Avenida de la República 157 piso 7
- Rulfo en Campos Elíseos 204 en Polanco
- The Westin Santa Fe ubicado en Avenida Javier Barros Sierra 540 en Santa Fe
- The Palm en Campos Elíseos 218 en Polanco
- Buñuelo ubicado en Avenida Alcanfores 44 en Jardines de San Mateo, Naucalpan
- Balta en Avenida Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc
- Zanaya ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 500, colonia Juárez
- Bajel en Avenida Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc
- Casa Virginia en Avenida Monterrey 116, Cuauhtémoc
- Cedrón en Avenida Mazatlán 24, colonia Condesa
- Samos en Avenida Paseo de la Reforma 509 piso 56
- Lilōu, esta ubicado en Campos Elíseos 218 en Polanco
- Migrante en Chiapas 186, Roma Norte
- Pavorosso ubicado en Puebla 329 A, Roma Norte
- Cana ubicado en Liverpool 9 colonia Juárez
Origen del Día de Acción de Gracias
Fue el presidente George Washington quien en 1789 declaró la festividad del Día de Acción de Gracias y en 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias y el Congreso decretó la fiesta legalmente en 1941.
Así que este año el Día de Acción de Gracias será el jueves 27 de noviembre.
