Pedirán datos biométricos a mexicanos que quieran viajar a Europa
Si ya estás planeando tus próximas vacaciones y quieres viajar a Europa debes tomar en cuenta que ahora tendrás que cumplir con un nuevo requisito.
Si vas a viajar a Europa, ahora será obligatorio para los mexicanos registrarse con sus datos biométricos al momento de entrar y salir del espacio Schengen, aquí te contamos todos los detalles.
Exigirán datos biométricos a mexicanos que viajen a Europa
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ), Europa pedirá los datos biométricos como huellas dactilares, imágenes faciales y otros datos a todos los viajeros provenientes de México y todos los países que no formen parte del espacio Schengen.
Se trata del Sistema de Entrada y Salida (EES) que reemplazará los sellos que los agentes migratorios le ponen a tu pasaporte para confirmar tu estancia legal en el país. Además de ser un proceso más eficaz en controles fronterizos, este proceso permitirá identificar a quienes hayan permanecido más tiempo en el espacio Schengen, a quienes viajen con documentos falsos y las entradas denegadas se registrarán en el expediente del viajero.
¿Cómo funciona el EES?
Es importante mencionar que los nuevos pasaportes ya contienen los datos biométricos y lo que ocurrirá es que al llegar a algún país de la Unión Europea los agentes aduanales te realizarán la entrevista de costumbre donde te preguntaran sobre tu viaje.
Posteriormente se registrará tu entrada en las máquinas que estarán en los aeropuertos donde te pedirán tu huella dactilar, imagen facial y datos de tu pasaporte y del viaje. Al salir deberás hacer el mismo proceso y así quedará registrado cuando llegaste y cuándo te vas.
La fecha de entrada, fecha de salida, número de días que estuviste en Europa y lugar de origen quedarán guardados en el sistema por tres años.
¿Qué países conforman el espacio Schengen?
No es necesario hacer ningún trámite pues solo se corroboran tus
datos biométricos
al ingresar a alguno de los siguientes países:
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Rumania
- Suecia
- Suiza
- Chipre
- Irlanda
- Mónaco
- San Marino
- Ciudad del Vaticano
- Andorra
