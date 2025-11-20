Fuego en la cumbre del clima: Así fue el desalojo masivo en la COP30 por una falla técnica

La cumbre del clima COP30 enfrentó este 20 de noviembre un incidente inesperado cuando un incendio dentro del Centro de Convenciones de Belém obligó a cientos de delegados, expertos y representantes internacionales a desalojar el edificio. Las autoridades brasileñas informaron que el fuego se originó en un área técnica y que los equipos de emergencia controlaron la situación en pocos minutos.

Según el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la evacuación se realizó de manera preventiva mientras los bomberos verificaban el origen del siniestro. Aunque no hubo riesgos mayores, el episodio abrió un debate sobre los protocolos de seguridad y la capacidad operativa del recinto que recibe a más de 40 mil participantes.

¿Qué pasó durante el incidente?

Los primeros reportes señalaron humo en una zona de sistemas eléctricos del recinto principal. El personal de seguridad activó de inmediato el plan de evacuación y el flujo de salida se mantuvo ordenado. Testigos indicaron que el incendio fue visible solo en un área restringida y que los bomberos actuaron con rapidez.

Reuters El fuego se inició en la Zona Azul (Blue Zone), el área principal donde se encuentran los pabellones de los países y se desarrollan las negociaciones oficiales.

Las actividades se reanudaron tras una inspección completa del edificio. Los organizadores revisaron cada sala y los asistentes volvieron a sus agendas sin contratiempos. El comité confirmó que la programación oficial no tendrá modificaciones.

¿Cómo afectó a la COP30?

El incidente ocurrió en un momento clave, ya que se discutían compromisos de reducción de emisiones y financiamiento climático. La interrupción temporal recordó la magnitud logística que acompaña a un evento de esta escala.

Además, la COP30 se presenta como la cumbre más grande organizada en Brasil. El suceso expuso la necesidad de reforzar sistemas de seguridad y garantizar condiciones óptimas para delegaciones de 190 países.

Impacto para delegados y actividades

La evacuación causó retrasos menores y obligó a reorganizar reuniones bilaterales. Algunos asistentes expresaron preocupación por las condiciones del inmueble, aunque destacaron la rapidez de las autoridades.

El gobierno local aseguró que el episodio no afectará la continuidad de las negociaciones ni la llegada de nuevas delegaciones durante la semana.

