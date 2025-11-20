Así fue la gran explosión registrada en la planta petrolera en Venezuela

Una gran explosión en una planta petrolera se registró en el estado de Anzoátegui, Venezuela, sin dejar personas lesionados, sin embargo, las imágenes impactantes se volvieron rápidamente virales en redes sociales.

La explosión seguida de un incendio tuvo lugar el miércoles 19 de noviembre en la planta de procesamiento de petróleo de la estatal Petrocedeño. Se trata de una unidad de destilación que es clave para convertir la producción de crudo pesado en combustible apto para la exportación.

¿Cómo fue la explosión en la planta?

El estallido ocurrió por la tarde y provocó llamas que se alzaron por varios metros y que provocaron una columna de humo. El fuego comenzó a propagarse aproximadamente a las 14:00 horas, sin embargo rápidamente fueron controladas por un equipo multidisciplinario en el que participaron expertos en la industria para la emergencia se detuviera.

Ante la emergencia, los trabajadores que se encontraban en las instalaciones fueron evacuado para garantizar su seguridad. Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.

Otros accidentes en plantas petroleras de Venezuela

El noviembre de 2024 se registró una explosión en un gasoducto de 26 pulgadas que se ubicaba en un complejo de gas natural operado por Petróleos de Venezuela, empresa estatal, en el estado de Monagas, dejando cinco trabajadores heridos.

