Identifican a los mexicanos muertos por una tormenta de nieve en la Patagonia de Chile

En un trágico suceso, dos turistas mexicanos perdieron la vida tras ser sorprendidos por una tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia, en Chile , informaron autoridades de la región de Magallanes.

Además, siete personas permanecen desaparecidas tras el temporal, de acuerdo a las autoridades chilenas. Las dos víctimas mexicanas fueron identificadas: se trata de Cristina Calvillo Tovar, de 37 años, y Julián García Pimentel, de 36.

Uno de ellos fue encontrado sin vida dentro del parque, mientras que la otra persona fue rescatada con hipotermia, pero falleció durante el traslado hacia un refugio.

En total, las autoridades confirmaron cinco fallecidos, entre ellos dos mexicanos, una británica y dos alemanes. Por su parte, cuatro de los desaparecidos fueron localizados con vida, mientras que los equipos de rescate mantienen la búsqueda en terreno difícil.

En Chile, tan pronto se confirmó el accidente en el parque Torres del Paine, que lamentablemente cobró la vida de dos connacionales que realizaban senderismo, la @SRE_mx, a través de la Embajada de México en Santiago, atendió la situación con base en la información brindada por… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 19, 2025

SRE anuncia ayuda a familiares tras confirmación de muertes

La cancillería mexicana, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Santiago, declaró que ya está brindando asistencia consular a los connacionales.

Según su mensaje oficial, la embajada mantiene comunicación con las autoridades locales y acompaña en todo momento a los familiares de las víctimas.

¿Qué ocurrió en el Parque Nacional Torres del Paine?

El accidente se registró durante la tarde del lunes 17 de noviembre, cuando ráfagas de viento alcanzaron hasta 193 km/h, equivalentes a un huracán de categoría 3, acompañadas de intensas nevadas

De acuerdo con Guillermo Ruiz, delegado presidencial de Magallanes, el grupo de excursionistas se encontraba en el circuito conocido como “la O”, uno de los senderos más exigentes del parque, cuando enfrentó una situación climática “bastante complicada” y perdió el rumbo.

Continúan las acciones de rescate en la Patagonia

La operación de rescate moviliza recursos de Carabineros, el Ejército, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y especialistas en alta montaña, aunque las peligrosas condiciones meteorológicas han dificultado el despliegue.

Para proteger a otros visitantes y facilitar las labores, CONAF decidió cerrar temporalmente algunos sectores del parque.

Así es el Parque Nacional Torres del Paine

Con una extensión de más de 227 mil hectáreas, Torres del Paine es uno de los destinos más emblemáticos para el turismo de aventura en Latinoamérica.

Su belleza radica en sus glaciares, lagos turquesa, macizos rocosos y estepas patagónicas, pero también en su clima impredecible: incluso en temporada de verano pueden darse cambios bruscos y violentos.

Según testimonios, las condiciones comenzaron a deteriorarse desde la noche del domingo. Un excursionista chileno relató que el viento se intensificó conforme avanzaban y que granizo y frío extremo les causaron preocupación por su seguridad.

