Las ciudades que están en tendencia para viajar en 2026

Conocer otras culturas es fascinante y si te gusta viajar y ya estás pensando en cuál será tu próximo destino te contamos cuáles son las tendencias de viaje para este 2026 según Skyscanner. Los resultados están basados en las millones de búsquedas de los usuarios en la plataforma y se complementa con una encuesta global que se realizó.

Montevideo, Uruguay

En este lugar se vive un ambiente relajado, hay una gran escena artística y la gastronomía vale mucho la pena. Puedes caminar por la ciudad y gozar de la playa o si lo que te gusta es comer, no puedes perderte el Mercado del Puerto.

San Juan, Puerto Rico

Esta sale es mágica pues tiene unas playas hermosas y puedes caminar por el Viejo San Juan para conocer más sobre la historia de la ciudad. Hay muchos restaurantes y puedes hacer bar shopping en las noches. Uno de los lugares que debes visitar es Parque Toro Verde donde podrás lanzarte de la tiroteas más larga de América Latina que mide 2.8 kilómetros.

Kuala Lumpur, Malasia

Recorrer las calles de esta ciudad es fascinante, su gastronomía integra muchas culturas desde la malaya hasta la china e India. Para los amantes del arte es perfecta pues hay muchos museos y puedes disfrutar de obras callejeras.

Phuket, Tailandia

Esta isla es uno de los destinos turísticos más completos y tiene su propio aeropuerto internacional. Ofrece una gran variedad gastronómica, playas con aguas turquesa y puedes vivir una gran cantidad de aventuras.

Pekín, China

La mayoría de los mexicanos ya no busca los países comunes como Estados Unidos, Canadá o ciudades europeas, ahora el foco está enfocado en Asia y Sudamérica. Uno de los destinos más buscados es Pekín que combina la tradición y modernidad. Además ofrece una gran variedad gastronómica y desarrollo tecnológico.

Otras ciudades que gana popularidad son Río de Janeiro, Brasil; Lyon, Francia; Edimburgo, Reino Unido; Tokio, Japón y Madrid, España. Cabe mencionar que cualquier país tiene su encanto; sin embargo, estos lugares han llamado la atención de muchos por sus paisajes, comida y por la oferta cultural que tienen.

