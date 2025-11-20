¿Listo para viajar en 2026? Estos son los 10 destinos más buscados por la gente

La búsqueda de experiencias auténticas y escenarios singulares se impone entre los viajeros que proyectan nuevos recorridos. Naturaleza, ciudades vibrantes y rincones poco explorados aparecen entre los sitios recomendados para viajar en 2026.

Con 2026 a la vuelta de la esquina, los viajeros ya están marcando sus calendarios y planificando sus próximas aventuras. Condé Nast Traveler publicó su ranking de los mejores destinos para conocer el próximo año. Te presentamos los detalles.

¿A dónde viajar en 2026?

Ya sea por su belleza natural, su cultura fascinante o la promesa de una experiencia única, estos 10 destinos se están posicionando como los más deseados.



Arusha, Tanzania

Costa Este de Barbados

Bruselas, Bélgica

Provincia de Chiriquí, Panamá

Deer Valley, Utah, Estados Unidos

Fez, Marruecos

Gabón

Alta Carniola, Eslovenia

Guadalajara, México

Hong Kong

Otros destinos que marcan tendencia en 2026, según Lonely Planet son:



Botswana, África: por su conservación de la fauna salvaje y safaris sostenibles.

Jeju-do, Corea del Sur: por su mezcla de naturaleza volcánica, cultura y bienestar.

Ikara-Flinders Ranges & Outback, Australia del Sur: por su paisaje milenario y conexión con comunidades aborígenes.

Cádiz, España: por su historia, gastronomía y energía andaluza.

Liberdade, São Paulo (Brasil): por su vibrante identidad japonesa-brasileña.

Cerdeña, Italia: por su combinación de playas turquesa y pueblos con encanto.

Parque Nacional Theodore Roosevelt, EE. UU.: por su naturaleza salvaje y rutas escénicas.

Reunión, en el Índico: por su biodiversidad y aventuras al aire libre.

Túnez: por su legado histórico y playas mediterráneas.

Islas Salomón: por su naturaleza prístina y cultura local.

Maine, EE. UU.: por su encanto costero y gastronomía marina.

Tipperary, Irlanda: por su autenticidad rural, paisajes verdes, ideales para practicar senderismo.

Jaffna, Sri Lanka: por su renacimiento cultural y tradiciones tamiles.

Phuket, Tailandia: por su enfoque renovado en el turismo sostenible.

Utrecht, Países Bajos: por su movilidad verde, vida urbana relajada y su increíble arquitectura e historia medieval.

Finlandia: por su compromiso con la sostenibilidad y la felicidad nacional.

Quy Nhơn, Vietnam: por su belleza natural aún poco explorada.

Columbia Británica, Canadá: por sus paisajes montañosos, bosques y cultura indígena.

Siem Reap, Camboya: por la recuperación y preservación de los templos de Angkor.

Isla Norte de Nueva Zelanda: por sus experiencias maoríes y escenarios naturales épicos.

Ya sea que busques aventura, relajación o una inmersión cultural profunda, estos destinos prometen ofrecer una experiencia inolvidable.

