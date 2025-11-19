Trump firma ley que desclasificará archivos del caso Epstein tras presión del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este miércoles a través de su cuenta en Truth Social que firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) publicar todos los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

"¡ACABO DE FIRMAR EL PROYECTO DE LEY PARA HACER PÚBLICOS LOS EXPEDIENTES DE EPSTEIN!", posteó. Insistió en que Epstein, quien falleció en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores y abuso, "fue demócrata toda su vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estaba profundamente vinculado a muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton (que viajó en su avión 26 veces), Larry Summers (que acaba de dimitir de muchos consejos de administración, incluido el de Harvard), el activista político sin escrúpulos Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries (que pidió a Epstein que donara a su campaña DESPUÉS de que Epstein fuera acusado), la congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más".

El proyecto de ley, formalmente conocido como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein , lo aprobó la Cámara de Representantes el martes con una votación de 427 a favor y solo 1 en contra, mostrando un respaldo casi unánime al esfuerzo legislativo.

El Senado de forma unánime se encargó de aprobarlo sin necesidad de una nueva votación y lo remitió a la Casa Blanca, gracias a una moción que presentó el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer.

Pese a la firma de Trump, la fiscal general, Pam Bondi, adelantó que el Departamento de Justicia tenía hasta 30 días para liberar los archivos en su totalidad.

El mandatario volvió a acusar a los demócratas de usar el tema Epstein, "que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer la atención de nuestras INCREÍBLES victorias, entre las que se incluyen LA GRAN Y MARAVILLOSA LEY DE RECORTE DE IMPUESTOS, Fronteras Fuertes", entre otras.

Molestia de Trump

La ley llega luego de más de cuatro años de reclamos de transparencia por parte de la oposición de Trump, así como de las familiares de las víctimas de Epstein, quienes buscan que la publicación permita evidenciar posibles cómplices y responsabilidades penales.

La ley avanzó gracias a que la semana pasada un grupo de demócratas de la Cámara Baja adelantó unos 20 mil archivos nuevos que incluían correos donde el pederasta fallecido aseguraba que Trump tenía conocimiento de sus crímenes y que de hecho había pasado "horas" con una de las víctimas en su mansión.

El republicano se ha mostrado molesto por los señalamientos en su contra relacionados al caso Epstein, al punto en el que el viernes pasado le ordenó a una reportera que se callara y la llamó "cerdita" cuando ella le preguntó sobre los archivos que lo involucran posiblemente con víctimas.

