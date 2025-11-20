Gerardo Ortiz libra la cárcel en EUA; pagará millonaria multa por presuntos vínculos con el CJNG

El cantante de corridos Gerardo Ortiz fue sentenciado por una corte federal de los Estados Unidos a 36 meses de libertad condicional y una multa de 1.5 millones de dólares, tras admitir que dio conciertos en México en 2018 con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ortiz, de 36 años, se había declarado culpable en febrero de 2024 por un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin , que prohíbe a ciudadanos de EUA tener relaciones comerciales con narcotraficantes designados por el Departamento del Tesoro.

Cooperación con autoridades y testimonio clave

La sentencia relativamente leve —sin cárcel— fue posible porque Ortiz colaboró con las autoridades. Testificó durante dos días en el juicio contra su exmánager, Ángel del Villar, propietario de la disquera Del Records, quien fue condenado por realizar transacciones con un operador presuntamente ligado al CJNG .

Según su defensa, Ortiz se convirtió en un objetivo tras su cooperación, lo cual ha dificultado que programe presentaciones en México.

Confesiones emotivas y pedido de perdón

Al momento de la sentencia, el cantante habló ante la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong con voz quebrada. Ofreció disculpas por su “inexperiencia” y solicitó una segunda oportunidad para continuar con su carrera y estar con su familia.

Su abogado leyó además una carta de su esposa, en la que ella relata el miedo que han vivido tras su cooperación. “Mi esposo y yo hemos vivido con miedo constante”, escribió y señaló que la inseguridad se intensifica cada vez que Ortiz viaja a México por su implicación en el caso.

Antecedentes del caso: conciertos vinculados al CJNG

De acuerdo con la acusación, en 2018 Gerardo dio al menos 19 conciertos organizados por Gallística Diamante, una empresa ligada a Jesús Chucho Pérez Alvear, promotor sancionado por su relación con el CJNG .

En abril de ese año, agentes del FBI y del IRS abordaron a Ortiz en el aeropuerto de Phoenix para advertirle sobre los riesgos legales de seguir actuando para esa promotora.

Según la fiscalía, mediante esos conciertos se generó un ingreso de aproximadamente 1.5 millones de dólares, monto que habría sido parte de una estructura de lavado de dinero.

Riesgo personal y futuro incierto

El abogado de Ortiz aseguró que su cliente ha vivido bajo amenaza, especialmente en suelo mexicano, debido a su testimonio.

Por su parte, Ángel del Villar, su exmánager, fue condenado a cuatro años de prisión y a pagar dos millones de dólares por los mismos vínculos.

