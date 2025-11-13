Apple presenta DigitalID para que lleves tu pasaporte en tu Apple Wallet

Apple ha presentado oficialmente Digital ID, una innovadora función, actualmente en versión beta, que permite a los usuarios de Estados Unidos almacenar de forma segura su pasaporte y documentos de identidad dentro de Apple Wallet. La compañía de Cupertino busca así reemplazar gradualmente las identificaciones físicas por una alternativa digital, cifrada y biométricamente protegida.

La nueva herramienta aprovecha la seguridad de Face ID, Touch ID y el cifrado avanzado de los dispositivos Apple para garantizar que solo el propietario del dispositivo pueda acceder a su identificación.

Con esta actualización, Apple asegura que los usuarios pueden presentar su pasaporte digital en más de 250 puntos de control de la TSA en aeropuertos nacionales, ofreciendo una verificación de identidad rápida, confiable y sin contacto.

Cómo funciona Digital ID

El proceso para activar la identificación digital en Wallet es simple, aunque altamente seguro. El usuario debe escanear la página del pasaporte físico con su chip integrado, subir una selfie y realizar algunos movimientos faciales o de cabeza para la verificación biométrica. Una vez validado, el documento queda almacenado de forma encriptada dentro del ecosistema de Apple.

Para usarlo, basta con presionar dos veces el botón lateral o de inicio, seleccionar la ID digital y autenticarse con Face ID o Touch ID. Esta experiencia fluida refuerza la visión de Apple de convertir a Wallet en una cartera digital completa, donde se concentren métodos de pago, licencias y credenciales de identidad.

Hacia una era sin documentos físicos

La llegada de Digital ID se apoya en la capacidad previa de Apple Wallet de guardar licencias de conducir e identificaciones estatales, pero ahora amplía el alcance hacia documentos federales como el pasaporte estadounidense.

Con millones de usuarios de iPhone en el país, este despliegue podría marcar el inicio de un cambio masivo hacia la identidad digital gubernamental. Además de los aeropuertos, Apple planea que en el futuro los usuarios puedan verificar su identidad o edad en empresas, aplicaciones y sitios web, eliminando la necesidad de mostrar una tarjeta física.

Esto abriría la puerta a compras restringidas por edad o accesos digitales con autenticación biométrica instantánea, siempre manteniendo la privacidad y el control de los datos personales.

Requisitos y limitaciones

Para acceder a esta función, los usuarios deben contar con un iPhone 11 o posterior con iOS 26.1 o un Apple Watch Series 6 o posterior con watchOS 26.1. También es necesario que la región del dispositivo esté configurada en Estados Unidos y que la autenticación en dos factores esté activada.

Aunque esta innovación reduce el riesgo de pérdida o robo de documentos, Apple aclara que los viajes internacionales aún requerirán pasaportes físicos, ya que la adopción global de la identificación digital dependerá de acuerdos con gobiernos y entidades internacionales.

