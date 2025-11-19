María Corina Machado lanza el ‘Manifiesto de la Libertad’

María Corina Machado llamó a los venezolanos a alzarse “con fuerza” contra el gobierno de Nicolás Maduro, afirmando que el país está “en el umbral de una nueva era”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



Publicó un “Manifiesto de Libertad” en video sin mencionar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

en video sin mencionar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Su paradero es desconocido desde las elecciones de 2024 ; teme ser detenida tras denunciar fraude electoral.

; teme ser detenida tras denunciar fraude electoral. El Comité Nobel espera que pueda viajar a Oslo el 10 de diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, considerado un viaje de alto riesgo.

el 10 de diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, considerado un viaje de alto riesgo. Acusó al gobierno de ser un “régimen criminal” y exigió justicia por más de 18 mil presos políticos, cifra que el oficialismo niega.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.