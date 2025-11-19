María Corina Machado lanza el ‘Manifiesto de la Libertad’
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 llamó a los venezolanos a alzarse contra Maduro, denuncia presos políticos y prepara viaje riesgoso a Oslo mientras su paradero sigue oculto.
María Corina Machado llamó a los venezolanos a alzarse “con fuerza” contra el gobierno de Nicolás Maduro, afirmando que el país está “en el umbral de una nueva era”.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Publicó un “Manifiesto de Libertad” en video sin mencionar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
- Su paradero es desconocido desde las elecciones de 2024; teme ser detenida tras denunciar fraude electoral.
- El Comité Nobel espera que pueda viajar a Oslo el 10 de diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, considerado un viaje de alto riesgo.
- Acusó al gobierno de ser un “régimen criminal” y exigió justicia por más de 18 mil presos políticos, cifra que el oficialismo niega.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.