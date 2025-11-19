Inspectora de sanidad vacía cloro en puesto de comida latina y desata críticas

Una inspectora de sanidad en Denver, Colorado , desató la furia de los internautas después de que vaciara cloro en un puesto de comida callejera latina, bajo el argumento de que no se cumplían los reglamentos de limpieza.

La mujer, cuya identidad se desconoce, tomó un bote con cloro y lo vertió en los diferentes tuppers con guisados, así como en el agua de sabores que se encontraban en el local, como evidencia de que el puesto aparentemente no cumplía con los permisos necesarios para brindar un servicio.

Vacío cloro para que los alimentos ya no pudieran consumirse

De acuerdo con los reportes, la inspectora de sanidad tomó la decisión de vaciar cloro en los tuppers con el objetivo de que los comerciantes ya no pudieran vender la comida después de que el negocio fuera clausurado. Dicha acción fue calificada como desmedida y hasta "inhumana".

Las acciones de la inspectora también fueron catalogadas por algunos internautas como un caso de discriminación , ya que momentos antes de que vaciara el cloro el negocio recibió una infracción y se había decidido que los alimentos ya no se ofrecerían a los clientes.

Por otro lado, varios internautas también defendieron a la inspectora porque en las imágenes se puede ver como los alimentos se encontraban sin tapa, lo que podría provocar intoxicación entre los comensales.

¿Discriminación por parte de la inspectora de sanidad?

Aunque hasta el momento se desconoce si se trató de un acto de discriminación, los usuarios de redes sociales señalaron que lo que hizo "fue extremo" y en caso de haberse tratado de un negocio de estadounidenses no hubiera sido igual el trato. Ante las críticas, el Departamento de Salubridad defendió el actuar de la inspectora y aseguró que se trató de un procedimiento estándar.

