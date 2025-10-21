inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Video

Argentina oficializa financiamiento de EUA

Argentina acordó un swap de 20 mil millones de dólares con Estados Unidos para estabilizar el peso antes de legislativas claves para Milei.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Argentina oficializó una línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares con Estados Unidos para estabilizar el peso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • La medida llega días antes de elecciones legislativas cruciales para el presidente Javier Milei.
  • Estados Unidos compró pesos en mercados locales y blue chips para apoyar la estabilidad cambiaria.
  • La oposición, incluida Cristina Kirchner, cuestiona que la economía argentina esté “controlada desde Estados Unidos”.
  • Milei busca reforzar su agenda de reformas laboral, impositiva y previsional, dependiendo del resultado electoral.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Argentina
Estados Unidos
Donald Trump
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!