Argentina oficializa financiamiento de EUA

Argentina oficializó una línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares con Estados Unidos para estabilizar el peso.

La medida llega días antes de elecciones legislativas cruciales para el presidente Javier Milei.

Estados Unidos compró pesos en mercados locales y blue chips para apoyar la estabilidad cambiaria.

La oposición, incluida Cristina Kirchner, cuestiona que la economía argentina esté "controlada desde Estados Unidos".

Milei busca reforzar su agenda de reformas laboral, impositiva y previsional, dependiendo del resultado electoral.

