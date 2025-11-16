Detienen a ‘Pipo’ Chavarría, el narco más buscado en Ecuador, ligado al CJNG

'Pipo' Chavarría, el narco más buscado en Ecuador y que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este domingo 16 de noviembre, informó el presidente Daniel Noboa.

Wilmer Chavarría, líder de Los Lobos, considerada como la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue capturado después de ser buscado en el "mismísimo infierno".

Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 16, 2025

Detención de 'Pipo' Chavarría

El máximo líder de Los Lobos fingió su muerte, cambió su identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador. De acuerdo con el mandatario de Ecuador, aunque algunos lo dieron por muerto, las autoridades lo buscaron hasta hallarlo, sin importar que llevara mucho tiempo.

'Pipo' Chavarría y el CJNG

'Pipo' controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al Cártel Jalisco Nueva Generación. El criminal creó una alianza con el CJNG para el envío de cocaína a México, originaria de Colombia.

MÁXIMO NARCOTRAFICANTE FINGIÓ SU MUERTE PARA ASEGURARSE IMPUNIDAD, PERO EN ESTE GOBIERNO. EL MENSAJE ES DIRECTO Y NO DEJA DUDAS, DONDE SE ESCONDAN, IREMOS POR ELLOS Y LOS VAMOS A ENCONTRAR.



Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país… pic.twitter.com/23rfQT0Gol — John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025

