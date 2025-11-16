inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Nota

Detienen a ‘Pipo’ Chavarría, el narco más buscado en Ecuador, ligado al CJNG

Se le buscó “hasta en el mismísimo infierno”, señaló Daniel Noboa; cambió su identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador.

pipo_chavarria_ecuador.jpg
@JohnReimberg/X
Actualizado el 16 noviembre 2025 09:54hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

'Pipo' Chavarría, el narco más buscado en Ecuador y que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este domingo 16 de noviembre, informó el presidente Daniel Noboa.

Wilmer Chavarría, líder de Los Lobos, considerada como la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue capturado después de ser buscado en el "mismísimo infierno".

Detención de 'Pipo' Chavarría

El máximo líder de Los Lobos fingió su muerte, cambió su identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador. De acuerdo con el mandatario de Ecuador, aunque algunos lo dieron por muerto, las autoridades lo buscaron hasta hallarlo, sin importar que llevara mucho tiempo.

'Pipo' Chavarría y el CJNG

'Pipo' controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al Cártel Jalisco Nueva Generación. El criminal creó una alianza con el CJNG para el envío de cocaína a México, originaria de Colombia.

