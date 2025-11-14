Se echa para atrás; Donald Trump retira aranceles a carne de res, café y otros productos agrícolas

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump firmó este viernes 14 de noviembre una orden que elimina los aranceles a productos agrícolas como la carne de res y el café, lo cual responde a una estrategia de exenciones para algunos de los sectores considerados como clave para la unión americana.

De acuerdo con un informe emitido por la misma Casa Blanca, el presidente norteamericano tomó la decisión de eliminar los aranceles a ciertos productos que no se producen en EUA, lo cual también derivó en el incremento del precio de éstos en el país.

Tensiones entre Irán, Israel y EUA llegan a México tras el atentado contra la embajadora israelí en el país [VIDEO] Tensiones globales escalan tras atentado contra la embajadora israelí en México, frustrado por inteligencia mexicana. ¿Llega el conflicto a América Latina?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de productos a los que se les eliminaron los aranceles en EUA

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades norteamericanas, Donald Trump decretó que algunos productos de este sector estén exentos de los aranceles “recíprocos”, esto tras analizar la capacidad de producción a nivel nacional en ciertos bienes.

Algunos de los productos que quedaron exentos de aranceles son:

Carne de res

Plátano

Tomate

Café

Esta medida también va de la mano de la promesa del mismo presidente de EUA para cerrar acuerdos comerciales y ajustar los aranceles, esto según correspondan a las necesidades de la nación.

¿Por qué eliminó Donald Trump los aranceles a algunos productos agrícolas?

De acuerdo con medios y agencias internacionales, la decisión de la suspensión de estos impuestos se da en medio de la crisis que se vive dentro de EUA, pues se señala que una cantidad importante de votantes mostró su inconformidad por el alza en los precios de estos productos.

Por otro lado, se destacó que esta medida se adapta a la estrategía amplia de Trump , la cual busca crear exenciones arancelarias para bienes y sectores considerados como primordiales para la ciudadanía local.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.