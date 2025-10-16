Alerta en Alaska, hay evacuación masiva de personas por aire y tierra

En Alaska se vive una evacuación masiva por aire y por tierra después de las graves afectaciones que dejó el tifón Halong, cuyas potentes ráfagas de viento y marejadas provocaron una gran destrucción.

El fenómeno natural azotó los poblados costeros y ocasionó una marejada ciclónica nunca antes vista que arrasó con casas, sobre todo de aquellas que se ubicaban en comunidades de baja altitud.

Comunidades en ruinas

De acuerdo con la Cruz Roja Americana, el tifón obligó a evacuar hasta 2 mil personas después de que el ciclón acabara con las aldeas costeras. El huracán fue tan fuerte que arrancó varias viviendas de sus cimientos y fueron arrastradas por completo mar adentro.

¿Cómo es la evacuación masiva en Alaska?

Las personas evacuadas son trasladadas en helicóptero a Bethel, donde serán registrados para tomar un vuelo a Anchorage, donde se les brinda refugio y alimentación.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el tifón en Alaska?

Las comunidades de Kipnuk y Kwigillingok fueron las más afectadas, ya que se encuentran cerca del mar de Bering. En dichas regiones al menos 51 personas y dos perros fueron rescatados y mil 400 más se vieron obligados a refugiarse.

En dichas regiones los niveles de agua superaron los 1.8 metros por encima de la marea alta habitual y debido a que caminos y puentes rápidamente quedaron inaccesibles, muchos quedaron atrapados en sus viviendas.

Situación crítica en Alaska

La lejanía de la zona y la poca conectividad son de las mayores dificultades para que los servicios de emergencia lleguen y ayuden de manera correspondiente.

Además, la situación podría empeorar ya que meteorólogos prevén que se registre lluvia o nieve en la región el próximo fin de semana y las temperaturas sean por debajo de cero.

